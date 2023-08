Bachelorette 2023: Gewinner enthüllt! ER bekommt die letzte Rose von Jennifer Saro

20 Single-Boys buhlten in der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ um Jennifer Saro. Die Influencerin hat in dem Kuppelformat ihren Mr. Right gefunden und vergab im großen Finale die letzte Rose.

Adrian und Fynn haben es ins Finale von „Die Bachelorette“ geschafft. In der letzten Show buhlten die beiden Single-Boys um das Herz der „Bachelorette“. Vor dem Wiedersehen mit Fynn zeigte sich Jennifer Saro bereits nervös. „Ich bin gespannt, ob es immer noch gleich ist. Und ob sich da vielleicht was geändert hat. Oder ob es einfach da weitergeht, wo es aufgehört hat“, sagte sie. Das letzte Date verbrachten Jennifer Saro und Fynn auf einer Elefanten-Aufzuchtstation. Dann gestand er ihr, dass er sich in sie verliebt hat.

Am kommenden Tag stand das letzte Date mit Adrian an. „Mir geht’s heute richtig scheiße. An sich würde ich mich ja freuen, Zeit mit Adrian zu verbringen. Aber da war halt ein anderer Mann, der mir gesagt hat, dass er sich in mich verliebt hat. Ich konnte das in dem Moment aber nicht erwidern, weil ich wusste: Ok, da gibt’s aber noch einen anderen Mann“, so Jennifer Saro. „Ich hab noch nie so intensiv meine Gefühle gespürt“, sagte Adrian nach dem Date.

Fynn Lukas Kunz bekommt die letzte Rose

Nach den letzten beiden Dates stand die „Nacht der Rosen" an – und diese war für Jennifer Saro schwierig. Für welchen Mann schlägt ihr Herz? Und dann fiel die Entscheidung: Die letzte Rose hat Fynn Lukas Kunz erhalten. Damit lagen die Zuschauer*innen richtig, welche bereits in den vergangenen Wochen vermuteten, dass er der Gewinner der Staffel ist. Denn ein Indiz lieferte Instagram – die Hintergründe bei Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz haben sich sehr geähnelt.