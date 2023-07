Bachelorette 2023: Erster Beef! Kandidat Baro sorgt für Zündstoff

Nach der ersten Nacht der Rosen ist Jennifer Saro in der neuen Folge von „Die Bachelorette“ bereit, die erste Datewoche einzuläuten. Ihren Sohn Keksi in guten Händen bei Freundin Melli wissend, kann es die Bachelorette kaum erwarten, sich in das Abenteuer mit ihren 16 Männern zu stürzen: „Ich bin diese Woche richtig mutig. Ich lass mich drauf ein, ich lass mich treiben und gucke, was passiert.“

Als sich die Jungs-WG gerade eingerichtet hat, ist die Freude groß, als Jenny anruft: Sie lädt zum ersten Gruppendate. Für Mike, Julian, Kaan, Gianluca, David, Fynn und Adrian heißt es Culture Clash auf einem traditionellen thailändischen Nachtmarkt. Die schöne Rosenlady nutzt die Gelegenheit, den Jungs bei thailändischen „Leckereien“ wie Insekten und 1000-jährigen Eiern nochmal auf den Zahn zu fühlen: Wie finden es die Jungs wirklich, dass sie bereits Mutter ist?

In der Männer-Villa neigt sich der Abend dem Ende zu, als noch eine Überraschung ins Haus flattert: „Ich hoffe, du steckst noch nicht im Pyjama, denn das allererste Einzeldate steht an“ – die Einladung geht an Jesaia. Vor romantischer Kulisse hat er nun die Möglichkeit, die Bachelorette in trauter Zweisamkeit näher kennenzulernen. Und tatsächlich: „Für das erste Einzeldate war das schon sehr, sehr romantisch“, resümiert Jenny hinterher … Wie romantisch wurde es wirklich?

Tags drauf steht die 27-Jährige unangekündigt bei den Männern vor der Tür – eine Runde Morgensport steht auf dem Programm. Eine besonders gute Figur hat dabei offenbar Alex gemacht, denn er erhält die Einladung zu einem weiteren Einzeldate. Ein romantisches Rooftop-Dinner erwartet die beiden – das sie sich über ein Seil balancierend vom Dach des benachbarten Hotels erst einmal hart erkämpfen müssen. Adrenalin pur!

Konkurrenzkampf in der Villa ist eröffnet

Derweil ist der Konkurrenzkampf in der Villa offiziell eröffnet. Baros Verhalten ist vielen ein Dorn im Auge. Kaans Urteil: „Er macht sich einfach zum Affen, er macht sich so unsympathisch.“ Im Pool kommt es schließlich zu einer lautstarken Konfrontation zwischen Baro und den anderen Männern. Während Jenny sich auf die zweite Nacht der Rosen vorbereitet, ahnt sie nicht, welche Überraschung am Abend – zur Abwechslung auf SIE – wartet: ein attraktiver Mann, der im Garten für sie Gitarre spielt und singt. Es ist Kinan, der ab sofort auch in den Ring im Kampf um die letzte Rose steigt. Und so werden die Karten noch vor der nächsten Entscheidung einmal mehr neu gemischt. RTL zeigt „Die Bachelorette“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folge ist bereits bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Steht der Gewinner schon fest?