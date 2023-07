Bachelorette 2023: Bittere Tränen bei Jennifer Saro!

Das Liebesabenteuer für Bachelorette Jenny geht in Runde 3 – und das Gefühlchaos ist schon jetzt perfekt: „Ich hab noch nie an so viele Männer gleichzeitig gedacht“. Noch 15 Männer sind im Rennen um ihr Herz. Wer wird es am Ende erobern? Das will die schöne Rosenlady herausfinden und lädt zur nächsten Datewoche: „Ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen.“

Neue Woche, neues Glück heißt es gleich zu Beginn für Fynn, Jesaia, Yannick, Jesper, David, Baro und André: Jenny lädt zum Date, gemeinsam drehen sie ihren eigenen Actionfilm. Eine Kussszene sieht das Drehbuch auch vor – wer ist der Glückliche, der diese Rolle übernehmen darf? Was keiner ahnt: Der Barkeeper, der am Strand die Drinks mixt, ist gar kein Barkeeper – sondern Markus, der ganz überraschend auch einen großen Auftritt hat und damit als neuer Kandidat das Spielfeld betritt. Einen der Männer lädt die Bachelorette im Anschluss an das Date ein, den Abend mit ihr ausklingen zu lassen. Es ist Fynn, mit dem sie romantische Zweisamkeit am Strand genießt.

Am nächsten Tag flattert die nächste Einladung in die Men´s Mansion: Pedro darf sich über ein Date freuen – und hat einen guten Vorsatz: „Ich hoffe, dass wir uns etwas näherkommen werden. Ich werde auf jeden Fall Gas geben.“ Wird er während des Helikopterflugs Worten auch Taten folgen lassen? Denn schon bald nach der Landung kriegen die beiden Gesellschaft von acht weiteren Jungs: Alex, Kaan, Markus, Oliver, Oguzhan, Gianluca, Kinan und Adrian. Jenny nutzt die Gelegenheit, um den einen oder anderen in Einzelgesprächen besser kennenzulernen. Von manchen ist sie positiv überrascht, bei anderen ist das Gegenteil der Fall.

Nach dem Tag wird Jenny von ihren Emotionen übermannt und bricht in Tränen aus: „Ich komme gerade vom Date, aber ich vermiss meinen Sohn. Ich vermisse es, ihn jeden Tag ins Bett zu bringen. Und ich fühle mich gerade nicht wie seine Mama.“ Und weiter: „Obwohl ich es ja auch verdient habe, mich gut zu fühlen und Spaß zu haben. Aber es ist einfach schwer.“

Die Single-Boys ergreifen die Initiative

Am Tag darauf, nachdem Jenny den Tag mit Keksi verbringen konnte, ist sie wieder voller Vorfreude auf die Männer und einen ausgelassenen Abend. Auch, wenn sie weiß, dass erneut eine Entscheidung bevorsteht. Die Nacht der Rosen nutzt die 27-Jährige, um dem einen oder anderen Mann noch einmal auf den Zahn zu fühlen. Auch die Männer ergreifen die Initiative und schütten Jenny ihr Herz aus. So auch Baro: „Ich möchte dich ehrlich nicht anlügen. Und das Ding ist, ich bin aktuell in einem Zwiespalt. Ich kann dich halt sehr schwer einschätzen, wie du bist, wie du tickst. Ich hab mir schon ein paar Gedanken gemacht und bin zu einem Entschluss gekommen …“, druckst er herum. Was hat er der Bachelorette zu sagen? Kaan ist sich sicher: „Der ist ein Bluffer.“ Geht der Hahnenkampf nächste Woche in Runde 4 oder wirft der Kölner tatsächlich das Handtuch? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!