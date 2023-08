Bachelorette 2023: Adrian oder Fynn – wer bekommt die letzte Rose?

Nach den Dreamdates in Singapur geht es für die Bachelorette und ihre letzten beiden Rosenanwärter dorthin zurück, wo die aufregende Liebesreise vor acht Wochen anfing: nach Thailand. Zwei Einzeldates warten hier noch auf sie, ehe Jenny eine letzte Entscheidung treffen muss, die ihr emotional alles abverlangt.

Vor dem Wiedersehen mit Fynn ist Jenny nervös: „Ich bin gespannt, ob es immer noch gleich ist. Und ob sich da vielleicht was geändert hat. Oder ob es einfach da weitergeht, wo es aufgehört hat.“ Das möchte die Bachelorette bei ihrem letzten Date mit dem 26-Jährigen herausfinden. Gemeinsam verbringen sie den Tag auf einer Elefanten-Aufzuchtstation und kümmern sich liebevoll um die Tiere. In romantischer Atmosphäre lassen sie den Abend schließlich ausklingen, eine Überraschung hat Jenny auch noch für Fynn vorbereitet: eine Videobotschaft von seiner Familie. Schließlich gesteht er ihr: „Mir ist das echt wichtig alles. Und ich glaube – nein, ich glaube war dumm – ich weiß, dass ich mich vielleicht in dich verliebt hab.“ Wie geht die Bachelorette mit dieser Gefühlsoffenbarung um?

Am nächsten Tag steht für Jenny das letzte Date mit Adrian bevor, keine leichte Situation nach dem gestrigen Abend: „Mir geht’s heute richtig scheiße. An sich würde ich mich ja freuen, Zeit mit Adrian zu verbringen. Aber da war halt ein anderer Mann, der mir gesagt hat, dass er sich in mich verliebt hat. Ich konnte das in dem Moment aber nicht erwidern, weil ich wusste: Ok, da gibt’s aber noch einen anderen Mann.“ Und doch könnte das letzte Date romantischer nicht sein: eine gemeinsame Bootstour, ankern in einer Bucht, ein romantischer Abendausklang am Strand. „Ich hab noch nie so intensiv meine Gefühle gespürt“, so Adrian nach dem Date.

Für die Bachelorette steht in der letzten Nacht der Rosen die bislang schwierigste Entscheidung an. Und doch ist sie überzeugt, die richtige zu treffen: „Ich hab´s verdient glücklich zu sein, ich hab´s verdient mich zu verlieben und ich hab´s verdient, ein kleines Happy End zu bekommen.“ Adrian oder Fynn – mit wem wird Jenny ihre (Liebes-)Geschichte zu Ende schreiben?

Sind Jennifer Saro und der Gewinner noch ein Paar?

Im Anschluss an die finale Rosenvergabe kommen die Bachelorette und einige der Männer, die sie auf ihrer Reise begleitet haben, beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig zusammen. Gemeinsam blicken sie auf das Liebesabenteuer zurück und die Zuschauer:innen erhalten Antworten auf die große Frage: Was ist seit der letzten Rosenvergabe passiert – und wie ist Jennys aktueller Beziehungsstatus? Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar.