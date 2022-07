Sharon Battiste war die diesjährige „Bachelorette“. Über mehrere Wochen suchte die Schönheit nach ihrem Traummann. Nun stand das Finale der Kuppelshow an. Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin hat jetzt die Rose vergeben.

Nach Wochen voller Höhen und Tiefen, romantischen Dates, intensiven Gesprächen und Erinnerungen, die für immer bleiben, neigt sich die Liebesreise der Bachelorette dem Ende zu. Drei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch haben alle einen Platz in ihrem Herzen gefunden. Aber welcher Mann lässt es am höchsten schlagen? Genau das will Sharon in den letzten Dates herausfinden, bevor sie ihre letzte Rose vergibt. Eine Entscheidung, die ihr emotional alles abverlangt und sie an ihre Grenzen bringt.

Unterstützung bekommt die Bachelorette in dieser Woche von ihren Liebsten: Ihre Eltern sind nach Thailand gereist, um den potenziellen Schwiegersöhnen auf den Zahn zu fühlen. Vor allem Sharons Mutter will es ganz genau wissen: Wie gut kennen Lukas, Jan und Steffen ihre Tochter? Was verbindet jeden einzelnen von ihnen mit Sharon? Und auch zwei ihrer Freundinnen stehen der Bachelorette in dieser emotionalen Ausnahmesituation bei. Am Ende muss die schöne Junggesellin ihre Entscheidung aber ganz allein treffen. Und eine erste steht ihr gleich zu Beginn bevor: „Ich hoffe, dass mein Herz mir die Richtung weisen kann.“

Jan Hoffmann bekommt die letzte Rose

Nach einem tränenreichen Abschied verbringt Sharon in zwei intensiven Einzeldates noch einmal Exklusivzeit zu zweit mit den beiden verbliebenen Rosenanwärtern. Ob bei einer nächtlichen Bootsfahrt oder einer Tuktuk-Tour durch Bangkok, die die Bachelorette und ihre Auserwählten nochmal alles vergessen lassen – die letzten Dates halten noch einmal ganz besonders magische Momente bereit. Gemeinsam blickt die Bachelorette mit den Männern auf ihre Reise zurück und hat noch eine Überraschung für sie: Beide dürfen noch eine Nacht mit ihr verbringen. Ohne Kamera. Ohne Ablenkung. Für Sharon die letzte Möglichkeit, eine Antwort auf die Frage zu finden, die ihr permanent im Kopf herumschwirrt: Wem gibt sie ihre letzte Rose? Die Schönheit hat sich entschieden: Jan Hoffmann hat ihr Herz erobert. Die Folgen von „Die Bachelorette“ sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Ohne Perücke! So sieht die Bachelorette mit Glatze aus