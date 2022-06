Bachelorette 2022: Wer ist raus? Diese Single-Boys müssen gehen!

Komplimente, Körbe und vor allem Rosen werden wieder verteilt: Bei RTL startete die neue Staffel von „Die Bachelorette“. Sharon Battiste sucht den Mann fürs Leben. In der ersten Folge mussten direkt einige Single-Boys schon wieder ihre Koffer packen.

Auf nach Thailand! Hier warten auf Bachelorette Sharon Battiste nicht nur paradiesische Traumstrände, sondern auch 20 nicht minder atemraubende Traummänner. Dass einer von ihnen ihr Mr. Right sein könnte, davon ist die 30-jährige Kölnerin überzeugt: „Ich glaube die Zeit ist vorbei, an schlechte Männer zu geraten.“ Heute ist die schöne Halbjamaikanerin stärker als je zuvor und bereit, die Liebe ihres Lebens zu finden: „Jetzt lege ich meinen Schutzmantel ab und öffne meine Seele.“

Die erste Nacht der Rosen steht bevor

In Thailand angekommen, bereiten sich die 20 Männer auf eine Begegnung vor, die ihr Leben verändern könnte. Die erste Nacht der Rosen steht kurz bevor, Aufregung und Neugierde steigen ins Unermessliche: Wer wird gleich vor ihnen stehen? Bevor Sharon sich auf Liebesmission in Thailand begibt, lässt sie sich von ihrer Mama und ihrem Stiefvater sowie ihren Freundinnen auf das bevorstehende Abenteuer einschwören. Von ihren Mädels bekommt sie noch ein ganz besonderes Präsent mit auf den Weg: ein kussechter Lippenstift. Ein Zeichen? „Wenn ich das fühle, werde ich auch beim ersten Date küssen“, verrät die Bachelorette. Vielleicht sogar schon in der ersten Nacht?

Welche Kandidaten müssen gehen?

Vor ihrer imposanten Villa empfängt Sharon schließlich die 20 Rosenanwärter und hat schon am ersten Abend die Qual der Wahl: Polizist oder Florist? Blondschopf oder dunkelhaariger Lockenkopf? Bad Boy oder Schwiegermutters Liebling? In ersten Einzelgesprächen will Sharon mehr über die Männer erfahren – immerhin muss sie schon heute Abend eine Entscheidung treffen. Für wen geht das Liebesabenteuer in Runde zwei und wen schickt Sharon direkt wieder nach Hause? Und wer verzaubert die Bachelorette direkt auf den ersten Blick und erhält vor allen anderen eine Vorab-Rose mit ganz besonderer Bedeutung? Die Bachelorette hat ihre Entscheidung getroffen: Dennis Felber, Mohamed Aidi und Patrick Niebauer müssen in der ersten Folge gehen und konnten die Schönheit nicht überzeugen. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Die Bachelorette leidet unter kreisrundem Haarausfall!