Bachelorette 2022: Wer ist raus? Diese Single-Boys fliegen in Show 2!

Sharon Battiste steht bei „Die Bachelorette“ erst am Anfang ihrer Reise. Und doch steckt sie schon mitten im Gefühlschaos: Bei den einen Männern spürt sie ein erstes Herzklopfen, bei den anderen erste Fragezeichen. Doch sie weiß auch: Das Blatt kann sich jederzeit wenden.

Zu Beginn der neuen Datewoche beschließt sie, sich noch mehr zu öffnen. Denn nur so haben alle die Chance, einander wirklich kennenzulernen. Deshalb ist die schöne Rosenlady fest entschlossen, einen wichtigen Teil ihres Lebens mit ihnen zu teilen: Über 15 Jahre litt Sharon unter kreisrundem Haarausfall. Unzählige Tränen sind geflossen, kein Arzt konnte ihr helfen.

Sharon Battiste hat sich die Haare rasieren lassen

Und so hat die starke Frau die Krankheit und ihr Schicksal irgendwann selbst in die Hand genommen und die verbliebenen Haare abrasiert: „Ich wusste, dass das das Beste wird, das ich jemals tun werde. Aber während dieser paar Minuten habe ich mich glaube ich nicht gespürt. Ich war ängstlich. Ich hatte Angst, dass ich mich nie wieder öffnen kann. Nie wieder verlieben. Dass mich nie wieder jemand hübsch findet.“ Ein Befreiungsschlag, der sie stärker machte als je zuvor. Und so zeigt sich Sharon erstmals vor der Kamera ohne Perücke. Doch ist sie auch schon bereit, ihre sehr persönliche Geschichte mit den Männern zu teilen?

Das erste Date der Woche steht derweil unter dem Motto „Meer sehen“. Mit einem XXL-Katamaran geht es für Jan, Tim, Umut, Hannes, Tom, Philipp und Alex raus aufs Wasser. Einer der Männer darf den Abend schließlich allein mit ihr verbringen und es kommt zum ersten Kuss. Wer ist der Glückliche? Neuer Tag, neues Glück – neues Date: Die Bachelorette lädt Dominik, Emanuell, Basti, Yannick, Lukas, Maurice, Max und Stas zu einer Reise in ihre Kindheit ein. Dabei geht es ausgelassen, aber auch ernst zu. So erzählt Sharon den Männern etwa, dass sie vor einigen Jahren ihre beste Freundin verloren hat. Und auch die Jungs lassen tief blicken. Am Ende bittet die Junggesellin Lukas, den Abend mit ihr zu verbringen: „Lukas ist definitiv ein Mann, der auf mich Wirkung hat. Ein Kuss ist da nicht ausgeschlossen.“

Diese Single-Boys müssen gehen

Das letzte Date der Woche gehört schließlich ganz allein Steffen. Mit dem Heli geht es hoch hinaus. Ob die beiden am Ende auch auf Wolke 7 schweben? Der dritten Nacht der Rosen blickt die Bachelorette nach einer emotionalen Woche mit Höhen und Tiefen mit gemischten Gefühlen entgegen. Von Beginn an liegt Spannung in der Luft. Und tatsächlich zeigt ein Mann nochmal eine Seite von sich, die Sharon ihn mit ganz anderen Augen sehen lässt. Auch in dieser Folge konnten einige Single-Boys nicht überzeugen: Tim Dinius, Tom Fröhlich und Moritz Krämer mussten die Show diesmal verlassen. RTL zeigt „Die Bachelorette" immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.