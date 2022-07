Bachelorette 2022: Tränen-Drama um Sharon Battiste!

Die bisher emotionalste und auch schönste Woche liegt hinter der Bachelorette. Nach ihrem Befreiungsschlag, sich den Männern so zu zeigen, wie sie ist, ist Sharon Battiste mehr als bereit für das, was noch kommt: „Ich fühle mich frei, ich will den Männern einfach näherkommen.“ Doch dass genau das die schöne Rosenlady am Ende der Woche in ein tiefes Gefühlschaos stürzt, ahnt sie noch nicht.

Acht Männer hoffen zu Beginn der Woche auf ein Date mit der Bachelorette. Freuen dürfen sich schließlich Tom, Steffen, Alex, Umut und Dominik, mit denen Sharon per Kajak versteckte Ecken Phukets erkunden will. Vor allem aber möchte sie die Zeit nutzen, mehr über die Männer zu erfahren, denn bei dem einen oder anderen hat sie noch Fragezeichen im Kopf. Ob es Alex gelingt, alle Unklarheiten auszuräumen? Immerhin darf er am Ende bleiben und der Abend nimmt eine überraschende Wendung. Als er in die Villa zurückkehrt und vom Abend berichtet, geraten einige der Männer ins Grübeln.

Sharon und Jan verbringen einen Abend zusammen

Neuer Morgen, neue Hoffnung auf ein Date. Mit Lukas, Emanuell, Jan, Steffen und Tom verbringt Sharon schließlich einen Tag bei kühlen Drinks, Livemusik und ausgelassener Stimmung am Strand. Aber auch aufschlussreiche Einzelgespräche kommen nicht zu kurz und so zeigt Emanuell ihr einmal mehr eine Seite von sich, die sie so nicht erwartet hätte: „Mir war bewusst, dass Emanuell diese Seite hat, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir sie so schnell zeigt.“ Und auch Lukas hat noch eine Überraschung in petto. Während sich Sharon am Ende von vier Männern verabschieden muss, lädt sie einen von ihnen ein, den Abend gemeinsam mit ihr ausklingen zu lassen. Es ist Jan. Doch können die beiden nach all der Zeit da anknüpfen, wo sie aufgehört haben?

Umut und Lukas geraten aneinander

Die bevorstehende Nacht der Rosen ist eine ganz besondere – denn es ist die letzte in Phuket und zur Feier des Tages schmeißt die Bachelorette eine Poolparty in ihrer Villa. Sharon hofft auf gute Gespräche und knisternde Momente. Doch stattdessen kochen bei dem einen oder anderen Mann die Emotionen über – und Emanuell, Umut und Lukas geraten heftig aneinander. Auch an Sharon geht die emotionale Achterbahnfahrt der letzten Wochen nicht spurlos vorbei: „Ich befinde mich in einer Ausnahmesituation und empfinde für mehrere Männer gleichzeitig.“ Das Gefühlschaos nimmt die schöne Junggesellin so sehr mit, dass sie in Tränen ausbricht. Wird sie für die große Entscheidung wieder einen klaren Gedanken fassen können? RTL zeigt „Die Bachelorette“ ab dem 15. Juni 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Sie ist die neue Bachelorette!