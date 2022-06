Bachelorette 2022: Mega-Eklat um Kandidat Max Wilschrey!

Erst in dieser Woche startete die neue Staffel von „Die Bachelorette“ bei RTL. In der kommenden Folge kommt es zu einem krassen Eklat. Kandidat Max Wilschrey trifft Aussagen, welche die anderen Single-Boys schockieren.

Seit dem 15. Juni werden bei RTL wieder Rosen verteilt. Sharon Battiste sucht die Liebe ihres Lebens und hat die Qual der Wahl. Denn 20 attraktive Single-Boys buhlen um die Schönheit. In der ersten Folge lernte die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin erstmals die Kandidaten kennen. In Gruppen- oder Einzeldates wird die Beauty die Boys näherkennenlernen.

Achtung, Spoiler!

In der nächsten Episode, welche bereits schon jetzt bei RTL+ verfügbar ist, kommt es zum großen Knall. In der ersten Nacht der Rosen hatte Kandidat Max Wilschrey eine Blume von Sharon Battiste erhalten und darf sich über das erste Einzeldate freuen. Die Bachelorette will den 26-Jährigen also direkt näherkennenlernen – jedoch fällt sein Urteil nach dem Date eher ernüchternd aus.

Max Wilschrey schießt gegen Sharon Battiste

„Vom Charakter her fühle ich mich sehr hingezogen zu ihr“, meint Max Wilschrey. Optisch hingegen scheint er sich nicht von ihr angezogen zu fühlen: „Es ist nicht so, dass ich mir denke, wow, was für eine absolute Granate. […] Ich steh auf ein bisschen mehr Kurven, dass sie mehr Arsch, mehr Brüste haben könnte. […] Ich fühle mich noch nicht so wirklich sexuell hingezogen. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer passt.“ Autsch! Das ist ein ziemlich fieses Urteil.

Emanuell Weissenberger zeigt sich fassungslos

Mitstreiter Emanuell Weissenberger kann die Aussagen absolut nicht nachvollziehen. „Für eine Frau ist das schon eine Beleidigung. Mich fuckt es böse ab!“, stellt der 29-Jährige klar. Später darf auch er ein Date mit Sharon Battiste verbringen. Dabei nutzt er die Gelegenheit, um sie vor Max Wilschrey zu warnen. Was die Schönheit dazu wohl sagen wird? RTL zeigt „Die Bachelorette“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Die Bachelorette leidet unter kreisrundem Haarausfall!