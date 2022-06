Bachelorette 2022: Kandidaten, Sendezeiten, Drehort & Stream – alle Infos zur Staffel!

Bei RTL startet am 15. Juni die neue Staffel von „Die Bachelorette“. Sharon Battiste verteilt in dieser Staffel die Rosen. 20 Single-Boys buhlen um die Schönheit. KUKKSI verrät alle Details zur Staffel.

Ab dem 15. Juni steht der Mittwochabend bei RTL wieder im Zeichen von Romantik und Rosen, denn dann startet Sharon Battiste als „Bachelorette“ 2022 ihr ganz persönliches Liebesabenteuer in Thailand. Das könnte allerdings auch ziemlich wild werden, denn die 30-jährige Halb-Jamaikanerin weiß: „Ich bin ’ne Rampensau und gebe gerne Vollgas!“ Das sollten auch die Männer tun, die ihr Herz erobern wollen. „Es soll getanzt werden, es soll gelacht werden“, sagt die Wahl-Kölnerin. Was ein Mann neben Rhythmus im Blut – „Wenn er im Takt klatschen kann, ist das schon mal die halbe Miete“.

Das sind die Kandidaten

Die Sendezeiten von „Die Bachelorette“

Folge 1: 15. Juni 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort von „Die Bachelorette“

Die vergangenen Staffeln von „Die Bachelorette“ wurden im Ausland gedreht – aber es ging nicht über Europa hinaus. Das ändert sich in dieser Staffel, denn erstmals verteilt die Schönheit die Rosen in Thailand. In den vergangenen Jahren wurde die Kuppelshow an der Côte d’Azur, Portugal, Marbella und zuletzt Griechenland produziert.

Gibt es einen Livestream?

Die neuen Folgen von „Die Bachelorette" können Zuschauer auch im Netz verfolgen Bei RTL+ gibt es einen Livestream zum laufenden RTL-Programm – die Kuppelshow kann also auch hier verfolgt werden. Zudem werden die Episoden auch bei dem Streaminganbieter zur Verfügung gestellt. Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.