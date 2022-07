Bachelorette 2022: Der Gewinner steht fest!

Im TV hat sich die Bachelorette noch nicht entschieden. Insgesamt 6 Kandidaten sind in der diesjährigen Kuppelshow noch im Rennen. Dabei steht die Entscheidung schon längst fest, wer die letzte Rose im großen Finale bekommt.

Sharon Battiste hat eine lange Reise hinter sich. Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin wollte im TV ihre große Liebe finden und wurde zur neuen Bachelorette. 20 Single-Boys kämpften um die Schönheit. Viele Kandidaten mussten sich bereits verabschieden, noch insgesamt 6 Boys sind im Rennen. Die Dreharbeiten fanden schon vor mehreren Monaten statt – jetzt wurde auch gelüftet, wer die letzte Rose bekommt.

Achtung, Spoiler!

Wenn du NICHT wissen willst, wer der Gewinner der diesjährigen Staffel ist, solltest du an der Stelle jetzt NICHT weiterlesen! Das Finale von „Die Bachelorette“ wird erst 3. August 2022 bei RTL gezeigt. Doch schon jetzt ist der Gewinner durchgesickert! Die Fans waren sich sicher, dass definitiv Lukas die letzte Rose bekommt – zumindest war er bei den Zuschauern der absolute Favorit. Schließlich funkte es auch gewaltig zwischen dem Hottie und Sharon Battiste.

Sharon Battiste vergibt die letzte Rose an…

Doch da haben sich die Zuschauer getäuscht. Denn die letzte Rose bekommt jemand ganz anderes – und zwar Jan! Mit ihm will die Beauty gemeinsam durchs Leben gehen. Das war absolut nicht vorhersehbar, denn selbst die Mama von Sharon Battiste hat Lukas an der Seite ihrer Tochter gesehen. „Bei Lukas spüre ich noch mehr eine Seelenverwandtschaft“, erklärte sie. Dass sich Sharon am Ende doch anders entschieden hat, war eine riesige Überraschung – nicht nur für die Fans, sondern auch für ihre Mama.

Für Sharon selbst war es ein absolutes Gefühlschaos. Denn sie hat sich auch in Lukas verknallt! „Ich habe mich auch in Lukas verliebt und das ist echt ein Problem. […] Jetzt muss ich mich entscheiden und ich kann es nicht. Es geht nicht.“ Und weiter erklärt die Schönheit unter Tränen: „Ich weiß aktuell nicht, wie ich zu einer Entscheidung kommen soll, und ich bin an einem Punkt angekommen, dass ich sogar sage: Ich kann die Entscheidung nicht treffen, und ich bin schon so, dass ich sage, dann treffe ich lieber keine, weil ich so überfordert bin. Weil ich will beide.“ RTL zeigt „Die Bachelorette“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2022: Sharon Battiste zeigt sich mit Glatze!