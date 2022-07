Bachelorette 2022: Das wurde NICHT im TV gezeigt!

Sharon Battiste verteilt in diesem Jahr die Rosen! Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin ist die diesjährige Bachelorette und hatte die Qual der Wahl zwischen 20 Single-Boys. Nun wurde enthüllt: Einige Szenen wurden nicht im TV gezeigt.

Einige Männer weckten bei der Beauty großes Interesse und haben es ins Finale von „Die Bachelorette“ geschafft. Doch am Ende der Show wird nur ein Kandidat die letzte Rose bekommen, welcher mir Sharon Battiste dann gemeinsam durchs Leben gehen wird. Bald wird die Schönheit also verraten, für wen sie sich entschieden hat – das wird im TV gezeigt. Es gibt aber auch einige Szenen, welche die Zuschauer nicht zu sehen bekamen.

Darum hat die Bachelorette einen Knopf im Ohr

Ein Ex-Rosenkavalier hat jetzt einige Details ausgeplaudert, welcher aber lieber undercover bleiben will. Die Bachelorette trug nämlich ein Knopf im Ohr. „Der Grund ist, dass man sich gar nicht alle Namen der Kandidaten merken kann“, sagt er in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Der Knopf diese nicht dazu, die Bachelorette in irgendeiner Art zu beeinflussen. Stattdessen erhält Sharon Battiste einige Hilfestellungen – beispielsweise bei den Namen der Kandidaten. Denn sich die Namen von 20 Kandidaten zu merken, ist nicht immer ganz einfach.

Sind die Rosen eigentlich echt?

„Dabei geht es aber nicht darum, die Bachelorette bei ihrer Rosenverteilung in irgendeiner Weise zu beeinflussen“, teilt auch eine Mitarbeiterin der Produktion mit. Sharon Battiste hat dann selbst noch ein brisantes Geheimnis gelüftet. Die Fans fragten sich immer wieder, ob die Rosen echt sind. „Ja, das sind echte Rosen, aber ohne Dornen“, erklärt die Bachelorette. Das Wasser beinhaltet viele Nährstoffe, damit die Rosen während den langen Dreharbeiten nicht einknicken. Und ein weiteres Detail, welches die Zuschauer nicht im TV sahen: Immer wieder regnete es, als Sharon und Jan ein Date hatten. Einige Drehs mussten deshalb vorzeitig abgebrochen oder verschoben werden. RTL zeigt „Die Bachelorette“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2022: Sharon Battiste zeigt sich mit Glatze!