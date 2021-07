Bachelorette 2021: Wer ist raus? Diese Kandidaten fliegen in Show 2!

Maxime Herbord konnte in der zweiten Fologe von „Die Bachelöorette“ die Single-Jungs besser kennenlernen. Doch für einige Kandidaten war in der „Nacht der Rosen“ diesmal Schluss. Und für Dario Carlucci endet das Einzeldate anders als gedacht.

Nachdem die Männer ihre Villa bezogen haben, steht für den ersten von ihnen schon ein Einzeldate an. Am wunderschönen Myrtos Beach erwartet ihn die Bachelorette zum Picknick, bevor das Date eine actionreiche und emotionale Wendung nimmt. Auf zwei Gruppendates hat Maxime außerdem Gelegenheit, zunächst 5 Männer bei einem Ausritt und später 8 Männer bei einer Talentshow besser kennenzulernen. Doch die 2. Nacht der Rosen verläuft anders als gedacht.

Dario Carlucci musste vor der „Nacht der Rosen“ gehen

Dario Carlucci konnte das erste Einzeldate mit Maxime Herbord ergattern. Bei seiner Rückkehr in die Villa schwärmte der Hottie von dem Date mit der Schlnheit. Doch sie sah das offenbar anders: Vor der „Nacht der Rosen“ wurde er von der „Bachelorette“ nach Hause geschickt. Mit seiner offensiven Art konnte sie wohl nicht umgehen. „Ich müsste dich verabschieden“, sagte Maxime Herbord zu dem „Are You The One?“-Star. Ohne sich von den anderen Jungs zu verabschieden, hat er die Villa verlassen.

Hendrik Luczak verlässt die Show freiwillig

Ein Kandidat hat die Show verlassen und gab Maxime Herbord einen Korb. Hendrik Luczak findet es befremdlich, seine Liebe auf diesem Weg zu finden und schmeißt deshalb das Handtuch. „Dazu kommt, dass ich etwas länger brauche, um Vertrauen und Gefühle für jemanden aufzubauen. Mein jetziger Eindruck sagt mir, dass das so in der Form für mich nicht möglich sein wird“, erklärte er seine Entscheidung.

