Bachelorette 2021: Maxime Herbord lüftet Geheimnis!

Die erste Folge von der ,,Bachelorette 2021″ wurde nun endlich ausgestrahlt und dementsprechend gab es auch die erste Nacht der Rosen. Zwanzig junge Männer kämpfen um das Herz von Maxime. Doch ein Detail bemerkte von ihnen niemand. Nach der Folge lüftete die Rosenkavalierin nämlich ein lustiges Geheimnis.

Der Sender RTL hat vergangenen Donnerstag endlich die erste Folge von der neuen Staffel ,,Bachelorette“ ausgestrahlt. Vielleicht hast du sie auch gespannt vor deinem TV, Computer oder Handy die Folge angeschaut. Nun mussten sogar schon drei Boys gehen. Den zwanzig Männern ist dabei aber ein witziges Detail an Maxime Herbord entgangen.

So lang dauert die Vorstellungsrunde

Am Anfang einer jeden Staffel von ,,Bachelor“ oder ,,Bachelorette“ fahren die Kandidaten mit einem Auto vor und stellen sich der Rosenkavalierin oder dem Kavalier vor. Nun verriet der Sender RTL, dass das ungefähr zwischen drei bis vier Stunden dauern kann. Zwanzig Männer stellten sich der diesjährigen Bachelorette Maxime Herbord vor und wollen ihr Herz erobern. Einer von ihnen, wird am Ende übrig bleiben und mit ihr gemeinsam nach Hause fahren. Zwar haben sich alle persönlich bei ihr vorgestellt und kurz ein paar Sätze getauscht, doch ist den Jungs ein kleines Detail an der Beauty entgangen. Schon drei Singles mussten in der ersten Folge gehen.

Maxime Herbord lüftet Geheimnis

Wenn man nun dort am Eingangsbereich steht und über mehrere Stunden die Kandidaten empfängt, kann es schon mal kühl werden. Vor allem, weil die aktuelle Staffel in Griechenland gedreht wurde und es dort schon zu Temperaturschwankungen kommen kann. Da kann es nur mit Kleid auf Dauer schon etwas frisch werden. Doch das Team hinter den Kulissen von RTL hatte eine perfekte Lösung dafür. ,,Was niemand gesehen hat: Maxime trug eine Sporthose unter ihrem Kleid. In kleinen Pausen konnte sie sich schnell zwei Kuscheljacken überwerfen und ein Heizpilz hat ebenfalls für Wärme gesorgt", verriet der Sender auf ihrem Instagram-Account. Dabei habe es keiner der Bewerber mitbekommen.