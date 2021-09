Bachelorette 2021: Darum fällt die nächste Show bei RTL aus!

Der Kampf um Maxime Herbord geht in die heiße Phase! Bei RTL steht das Finale von „Die Bachelorette“ bevor. Eigentlich läuft die Kuppelshow immer mittwochs – doch in dieser Woche schauen die Fans in die Röhre.

Für wen wird sich Maxime Herbord entscheiden? Nach mehreren Wochen steht das Finale von“Die Bachelorette“ bevor. Zuletzt hatte Zico Banach einen Korb kassiert. Nun buhlen noch die Finalisten Max Adrio und Raphael Fasching um die Rosen-Lady. Doch am Ende wird nur einer der beiden Jungs das Herz der Beauty erobern.

„Bachelorette“-Finale erst eine Woche später

Die Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden. Denn an diesem Mittwoch wird das Finale von „Die Bachelorette“ nicht gezeigt, sondern erst eine Woche. Das hat auch einen Grund: RTL zeigt an dem Abend nämlich ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das Finale der Kuppelshow läuft erst am 15. September 2021 – und natürlich gibt es direkt im Anschluss auch diesmal das große Wiedersehen. Dann wird auch die Frage geklärt, ob die Schönheit mit dem Gewinner noch zusammen ist.

Maxime Herbord äußerte im Halbfinale einige Bedenken. „Irgendwie macht mich das traurig, aber ich möchte nicht rausgehen mit einem Versprechen, das es so nicht gibt“, gab die Beauty zu. Offenbar hatte die „Bachelorette“ kurz vor dem Finale noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Für wen sie sich entscheidet, ist noch unklar. TVNOW-Abonnenten können das Finale jedoch schon seit dem 1. September 2021 auf der Plattform verfolgen.

Deutschland tritt gegen Island an

Spiel drei innerhalb einer Woche unter dem neuen Nationaltrainer Hansi Flick. Wie bewährt sich die deutsche Nationalmannschaft in vermeintlich neuer Konstellation? Kann der Ex-Bayern-Coach der Mannschaft neues Leben einhauchen? Eine Chance zur Bewährung gibt es für die deutsche Auswahl in der isländischen Hauptstadt Reykjavik, wo die DFB-Elf in der Qualifikation zur WM 2022 gegen die Hausherren antritt. Schon gelesen? Bachelorette 2021: Achtung, Spoiler! ER ist der Gewinner