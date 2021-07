Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Zico Banach

Zico Banach ist Development Manager aus Köln. Er hat sich eine Rose auf der Brust tätowieren lassen – ob er auch eine von der „Bachelorette“ bekommen wird? „Ich mag es, wenn ich eine Frau erobern muss“, erzählt der 30-Jährige über sich.

Mit seinen auffälligen Tattoos könnte Zico im ersten Moment glatt als Bad Boy durchgehen – und ein klein wenig davon steckt auch in dem gebürtigen Münsteraner. Doch Zico hat ein riesiges Herz und würde für seine Liebsten immer in die Presche springen. Hat eine Frau sein Herz erst mal erobert, wird er außerdem zum absoluten Romantiker und tut alles dafür, dass es ihr an seiner Seite gut geht: „Wenn meine Partnerin glücklich ist, bin ich auch glücklich.“ Damit es soweit kommt, muss eine Frau im Vorfeld allerdings Zicos Jagdinstinkt wecken, denn der 30-Jährige erobert gerne. Das gelingt ihm mit seinem natürlichen Charme sehr gut und so war Zico in der Vergangenheit immer in langjährigen Beziehungen.

Steckbrief

Vollständiger Name: Zico Banach

Geburtsdatum: 24.02.1991

Wohnort: Köln

Größe: 1,93 m

Beruf: Development Manager

Single seit: zweieinhalb Jahren

Zico Banach hat ein Tattoo von einer Rose auf der Brust

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat er aber die Zeit als Single aktiv genutzt, um zu sich selbst zu finden: „Ich weiß, dass es wichtig ist, den Partner nicht als nötige Ergänzung zu sehen. Damit man mit einem Partner glücklich ist, muss man erst mal selbst glücklich sein.“ Das ist Zico jetzt – und deshalb ist er auch bereit für die Richtige. Eine große Rose hat Zico bereits auf der Brust tätowiert – ob er von der Bachelorette weitere Rosen bekommen wird? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!