Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Niko Ulanovksy

Niko Ulanovksy ist Eiskunstläufer und -trainer aus Oberstdorf. Eine Frau gibt es derzeit nicht an seiner Seite – ob er vielleicht sein Liebes-Glück in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ finden wird? „Dating ist wie Sport – man kann kein Olympiasieger werden, ohne dranzubleiben“, sagt der 24-Jährige über sich.

Niko konnte in der Vergangenheit bereits eine Bachelorette von seinen Qualitäten überzeugen – zumindest auf beruflicher Ebene. Denn als professioneller Eiskunstläufer trainierte er für eine Show mit Nadine Klein. Die diesjährige Bachelorette soll aber nicht nur für Nikos sportliche Leistungen schwärmen – der gebürtige Gelsenkirchener tritt an, um das Herz der Bachelorette zu gewinnen. Dabei will er allerdings nichts überstürzen: „Wenn 20 testosterongeladene Jungs zusammenkommen, wird das nicht einfach für sie. Ich möchte es langsam angehen lassen und einfach dranbleiben.“

Steckbrief

Vollständiger Name: Niko Ulanovsky

Geburtsdatum: 06.01.1997

Wohnort: Oberstdorf

Größe: 1,78 m

Beruf: Eiskunstläufer und -trainer

Single seit: eineinhalb Jahren

Niko Ulanovksy wurde früher gehänselt

Dranzubleiben hat der 24-Jährige mit russischen Wurzeln in seiner sportlichen Karriere gelernt. Die startete bereits im Alter von fünf Jahren und hat ihm bislang zahlreiche Preise beschert. Doch leicht war das für Niko nicht immer: Als Schüler wurde er teilweise wegen seiner Leidenschaft gehänselt – konnte aber immer über diesen Widerständen stehen und gibt seine Erfahrungen heute auch als Trainer weiter. Mit der Konkurrenz wird Niko also klarkommen – da muss nur noch die Bachelorette bei ihm auftauen. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!