Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Maximilian Witt

Maximilian Witt ist Vertriebler im Außendienst aus Köln. Glück in der Liebe hatte der 25-Jährige zuletzt nicht. Nun will er um Maxime Herbord in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ buhlen. „Ich mache aus meinen Gefühlen keinen Hehl“, so der Single-Mann über sich.

Scheinheiligkeiten haben bei Maximilian Witt keinen Platz! Der 25-jährige Rheinländer durchschaut Menschen schnell und ist ein Mann der klaren Worte: „Wenn ich Leute nicht mag, merken sie das ziemlich schnell.“ Und auch mit anderen Gefühlen hält der gelernte Bankkaufmann nicht hinter dem Berg: „Ich bin nah am Wasser gebaut und habe auch kein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu weinen, wenn mir danach ist.“ Oft genug ist Max allerdings in bester Stimmung: Er ist ein absoluter Macher-Typ, stets für eine verrückte Aktion zu haben und immer bereit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Steckbrief

Vollständiger Name: Maximilian Witt

Geburtsdatum: 10.07.1995

Wohnort: Köln

Größe: 1,80 m

Beruf: Vertriebler im Außendienst

Single seit: sechs Monaten

Maximilian Witt steht auf Abenteuer

Damit eine Frau mit seinem Tempo mithalten kann, sollte sie genauso unternehmungslustig sein und Max in seinen Ideen nicht ausbremsen – hin und wieder sollte sie bei seinen verrückten Vorschlägen aber doch auch mal die Stimme der Vernunft walten lassen. Nachdem sich der Kölner in der Vergangenheit ausgetobt hat, sehnt er sich jetzt nach dieser Traumfrau, die ihn als feste Partnerin auch auf spannende Reisen begleitet, denn die Welt zu erkunden, ist eine große Leidenschaft des Außendienstmitarbeiters. Ob Max‘ Reise nach Griechenland der Startschuss einer langfristigen Liebesreise mit der Bachelorette wird? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!