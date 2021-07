Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Maurice Deufel

Maurice Deufel ist Student aus Radolfzell. Der 26-Jährige hat seine Traumfrau bisher noch nicht gefunden. In der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ will der Hottie nun um Maxime Herbord buhlen. „Mach es, bevor es zu spät ist“, sagt der Kandidat über sich.

Nein, das ist nicht der junge Leonardo DiCaprio, sondern Maurice Deufel aus Radolfzell am Bodensee. Auch wenn er die Vergleiche mit dem Hollywoodstar schon zu Genüge kennt – tauschen würde er mit ihm wohl eher nicht, denn was seine Zukunft angeht, hat der 26-Jährige schon ganz konkrete Vorstellungen. Und die könnten nicht weiter von den typischen Klischees entfernt sein, denn obwohl Maurice derzeit Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wäre er später unheimlich gerne Hausmann und Vater: „Das ist mein Plan A, mein Ziel.“

Steckbrief

Vollständiger Name: Maurice Deufel

Geburtsdatum: 03.05.1995

Wohnort: Radolfzell

Größe: 1,85 m

Beruf: Student

Single seit: 4 Jahren

Maurice Deufel hätte später gerne Kinder

In seiner Freizeit spielt Maurice gerne Fußball und Saxophon und nutzt außerdem die Lage seiner Heimatstadt Radolfzell am Bodensee: Er fährt gerne in die Berge zum Skifahren oder an den See zum Baden. Daneben übt er sich bereits in seinen Hausmannqualitäten, indem er leidenschaftlich gerne kocht und backt. Jetzt darf er nur bei der Bachelorette nichts mehr anbrennen lassen… Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!