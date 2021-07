Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Lorik Bunjaku

Bei „Die Bachelorette“ werden die Karten neu gemischt! Denn in der Folge am 28. Juli 2021 ziehen zwei neue Kandidaten ein. Einer davon ist Lorik Bunjaku: Der Industriekaufmann aus Mannheim will nun endlich seine große Liebe finden und versuch sein Glück bei „Die Bachelorette“.

Vor 20 Jahren kam Lorik Bunjaku mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Deutschland. Für diesen Mut bewundert er seine Eltern, die auch beim Thema Liebe das große Vorbild des 24-Jährigen sind: Schließlich sind sie seit über 30 Jahren verheiratet – und genau das wünscht sich auch Lorik als absoluter Familienmensch. Dafür fehlt dem selbstbewussten Mannheimer nur noch die richtige Frau an seiner Seite.

Steckbrief

Vollständiger Name: Lorik Bunjaku

Geburtsdatum: 05.08.1996

Wohnort: Mannheim

Größe: 1,92 m

Beruf: Industriekaufmann

Single seit: einem Jahr

Seine Traumfrau sollte gut küssen können

Gefühlvoll, hilfsbereit und unternehmungslustig sollte sie sein – und gut küssen sollte sie können. Zu einem perfekten Date gehört für Lorik ein leckeres Abendessen. Danach spazieren gehen, dabei über Gott und die Welt reden und sich so näher kennenlernen – das ist es. Nach einem Jahr Singledasein möchte er endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren! Als Fußballer weiß er mit Konkurrenz umzugehen und sich auf seine Ziele zu fokussieren – ganz wie seine Eltern. RTL zeigt „Die Bachelorette“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!