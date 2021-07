Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Lars Maucher

Lars Maucher ist Industriemechaniker und Fitnesstrainer. Der 24-Jährige kommt aus Zainingen und gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“. „Ich habe keine Konkurrenz“, sagt der Hottie über sich.

Lars weiß genau was er will, ist sehr zielstrebig und stellt direkt klar: „Weil ich eine tolle Ausstrahlung und Charme habe, gibt es für mich keine Konkurrenz.“ Als Industriemechaniker und Fitnesstrainer arbeitet er gleich in zwei Berufen und auch in seiner Freizeit ist der 24-Jährige sehr aktiv: Er treibt viel Sport, spielt gerne Fußball und modelt. Außerdem liebt er es, sich mit seinen Freunden zu treffen und zu tanzen – Lars ist nämlich eine absolute Stimmungskanone!

Steckbrief

Vollständiger Name: Lars Maucher

Geburtsdatum: 05.10.1996

Wohnort: Zainingen

Größe: 1,85 m

Beruf: Industriemechaniker und Fitnesstrainer

Single seit: Eineinhalb Jahren

So sieht ein perfektes Date für Lars Maucher aus

Fehlt eigentlich nur noch die perfekte Frau an seiner Seite! Sie sollte genau wie er selbst humorvoll und ehrlich sein und wissen, was sie will. Und wie sieht für Lars ein tolles Date aus? „Perfekt ist es, wenn man viel gemeinsam lacht, stundenlang über alles reden kann und sich in den Arm nimmt. Wenn dann noch geküsst wird, gibt es nichts hinzuzufügen.“ Hat er die Richtige gefunden, möchte Lars unbedingt eine Familie gründen – Seine Mutter hatte in seinem Alter schließlich schon drei Kinder. Also verliert Lars keine Zeit und hofft, in Griechenland sein Glück zu finden. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!