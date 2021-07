Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Kevin Ullmann

Kevin Ullmann ist Unternehmer und kommt aus Hannover. Die Liebe hat der Pflanzen-Liebhaber noch nicht gefunden. Nun sucht er sein Liebes-Glück in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“. „Ich habe viel Liebe zu geben“, sagt der 27-Jährige über sich.

Kevin Ullmann ist absolut mit sich im Einklang und strahlt jede Menge innere Ruhe aus. Egal ob Yogasession, Eisbad oder Surfgang: Der Hannoveraner mit russischen Wurzeln kann sich für vieles begeistern und steht der Welt mit all ihren Facetten offen gegenüber. Auch was seine berufliche Zukunft betrifft: Derzeit verdient er seinen Lebensunterhalt mit der Vermietung von Apartments, kann sich aber in Zukunft weitere Geschäftsmodelle vorstellen und befindet sich außerdem in den Endzügen seines Studiums der Technologie Nachwachsender Rohstoffe, für das er hart arbeiten musste.

Steckbrief

Vollständiger Name: Kevin Ullmann

Geburtsdatum: 20.05.1994

Wohnort: Hannover

Größe: 1,90 m

Beruf: Unternehmer

Single seit: einem Jahr

Das wünscht sich Kevin Ullmann von seiner Partnerin

Diese Entschlossenheit legt der 27-Jährige auch im privaten Bereich an den Tag, denn dass Kevin heute besonders stolz auf seine mentale Stärke sein kann, hat er jahrelanger Arbeit an sich selbst mit Selbstfindungsbüchern, bewusster vegetarischer Ernährung und horizonterweiternden Reisen zu verdanken. Zielstrebigkeit und Offenheit wünscht er sich auch von seiner zukünftigen Partnerin. Dass Kevin sich über Rosen der Bachelorette freuen würde, liegt auf der Hand, denn der Blumenfan kümmert sich zuhause um rund 100 Grünpflanzen. Ob die Bachelorette bei dem besonnenen Freigeist aufblüht? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!