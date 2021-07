Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Julian Dannemann

Julian Dannemann ist beruflich sehr erfolgreich und ist Trader in Hamburg. Sein Liebes-Glück hat der 27-Jährige bisher nicht gefunden – das soll sich durch seine Teilnahme in „Die Bachelorette“ nun ändern. „Meine Traumfrau sollte das Leben genießen und trotzdem bodenständig sein“, erzählt der Kandidat über sich.

Der selbstbewusste Julian ist ein echter Hamburger Jung und hat in der Stadt am Hafen schon so manches Herz gekapert. Erfolg ist dem 27-Jährigen wichtig – deshalb hat er in der Vergangenheit viel dafür getan, um beruflich an dem Punkt zu sein, wo er jetzt steht. Bereits seit Jahren bildet Julian Dannemann sich berufsbegleitend weiter und studiert heute neben seinem Job als Trader zusätzlich BWL.

Steckbrief

Vollständiger Name: Julian Dannemann

Geburtsdatum: 10.08.1993

Wohnort: Hamburg

Größe: 1,93 m

Beruf: Trader

Single seit: einem Jahr

Darum hatte Julian Dannemann kein Glück in der Liebe

Unter seinem beruflichen Ehrgeiz litt in der Vergangenheit manches Mal das private Glück, doch mittlerweile – da ist sich der Hamburger sicher – kann er Liebe und Karriere perfekt unter einen Hut bekommen. Dass die Romantik bei ihm nicht auf der Strecke bleiben darf, beweist Julian regelmäßig am Valentinstag mit einer ganz besonderen Aktion: Dann beschenkt er nämlich seine Mutter, seine Oma, seine Schwester und seine besten Freundinnen mit Rosen.