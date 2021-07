Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Jonathan Steinig

Jonathan Steinig ist Model und wohnt in Berlin. Der Hottie gehört zu den Kandidatin in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ und will dort um seine Traumfrau buhlen. „Bis jetzt hat noch keine Frau zu mir gepasst“, sagt der 25-Jährige über sich.

Zahlreiche Tattoos, die sogar sein Gesicht zieren und ein ausgefallener Modegeschmack – Mit seiner auffälligen Optik kommt Jonathan nicht nur bei Frauen gut an, sondern auch in seinem Job. Denn als Model ist Jona sehr erfolgreich und stand schon für große Labels vor der Kamera. Neben der Mode schlägt sein Herz ganz besonders für die Musik – mit seinen selbstgeschriebenen Songs kann sich Jona am besten ausdrücken.

Steckbrief

Vollständiger Name: Jonathan Steinig

Geburtsdatum: 04.10.1995

Wohnort: Berlin

Größe: 1,88 m

Beruf: Model

Single seit: /

Jonathan Steinig hat acht Geschwister

Mit 19 anderen Männern in einer Villa zusammenzuleben, dürfte für den Berliner mit ghanaischen Wurzeln kein Problem werden, denn der 25-Jährige ist mit acht jüngeren Geschwistern aufgewachsen und hat sich mit seinem ausgeprägten Sinn für Ordnung und Sauberkeit zu einem angenehmen Mitbewohner entwickelt. Eine Frau konnte bislang allerdings noch nicht von diesen Qualitäten profitieren, denn eine feste Beziehung hatte Jona noch nicht. Damit sich das ändert, sucht das Model keine Frau mit Modelmaßen, sondern mit einer positiven und natürlichen Ausstrahlung. Ob die Bachelorette bald Jonas turbulentes Leben mit ihm teilen wird? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!