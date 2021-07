Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Hendrik Luczak

Hendrik ist Key Account Manager und kommt aus Hannover. In der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ will er der 33-Jährige endlich seine Traumfrau finden. „Ich bin Spießer – im positiven Sinn“, sagt der Hottie über sich. Ob er bei Maxime Herbord mit seiner charmanten Art punkten kann?

Hendrik Luczak fällt auf – mit über zwei Metern Körpergröße ist der Hannoveraner definitiv ein Hingucker. Wer ihn kennenlernt merkt schnell, dass der 33-Jährige ein Typ zum Pferdestehlen ist, der mit Witz und Empathie punkten kann. Seit einiger Zeit ernährt sich Hendrik vegetarisch und versucht, auf seinen ökologischen Fußabdruck zu achten. Nachhaltig soll es für ihn auch beim Thema Dating zugehen: One Night Stands oder Dating Apps sind nichts für Hendrik, statt kurzer Bekanntschaften sucht er eine Frau, mit der er endlich ankommen und sesshaft werden kann, am liebsten in einer ländlichen Gegend.

Steckbrief

Vollständiger Name: Hendrik Luczak

Geburtsdatum: 25.08.1987

Wohnort: Hannover

Größe: 2,05 m

Beruf: Key Account Manager

Single seit: Oktober 2020

Hendrik Luczak steht gerne auf dem Fußballplatz

Sein großer Traum: „Eine spießige Familie mit Haus, Katze und Hund.“ Als Ausgleich zu seinem Job als Key Account Manager powert sich Hendrik am liebsten als Kapitän einer Ü32-Mannschaft auf dem Fußballplatz aus – und ist dabei sehr ehrgeizig: „Wenn ich spiele, will ich auch gewinnen.“ Der Kampf um das Herz der Bachelorette ist für Hendrik allerdings alles andere als ein Spiel – er möchte sie in Griechenland von seinen ernsten Absichten überzeugen. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!