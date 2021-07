Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Gustav Masurek

Gustav Masurek ist Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn. Sein Liebes-Glück hat er bisher noch nicht gefunden – das soll sich nun durch seine Teilnahme in der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ nun ändern. „Ich habe alles was eine Frau sucht – außer Sixpack“, sagt der 32-Jährige über sich.

Wo Gustav Masurek ist, gehen die Mundwinkel automatisch nach oben, denn der 32-Jährige kann mit seiner offenen Art und seinen lockeren Sprüchen wirklich jeden zum Lachen bringen. Als Betriebsleiter eines Gastronomiebetriebes ist er beruflich immer unter Menschen und auch privat fühlt er sich dort am wohlsten, wo viel los ist und gefeiert wird. Seit seiner Geburt ist Gustav Mitglied im Schützenverein und begeistert im heimischen Partykeller regelmäßig mit selbstkreierten Drinks. Trotzdem hatte der Paderborner nach eigenen Aussagen noch nie einen Kater.

Steckbrief

Name: Gustav Masurek

Geburtsdatum: 25.04.1989

Wohnort: Paderborn

Größe: 1,86 m

Beruf: Betriebsleiter in der Gastronomie

Single seit: Circa einem Jahr

Gustav Masurek will nicht mehr Single sein

Das einzige was ihm Kopfschmerzen bereitet ist das Singledasein – das möchte Gustav schnellstmöglich beenden und sucht deshalb eine humorvolle, ehrliche Frau mit Köpfchen. Und im allerbesten Fall darf diese Frau dann auch seine Hündin Laika kennenlernen – die stellt der Ostwestfale nämlich nur Damen vor, mit denen er sich auch eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Ob der Bachelorette diese Ehre zuteilwird und ob er bei ihr punkten kann? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!