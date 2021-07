Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Dominik Bobinger

Dominik Bobinger ist Projektleiter in der Baubranche aus Donauwörth. Eine Frau an seiner Seite hat der 30-Jährige nicht – das soll sich nun durch seine Teilnahme bei „Die Bachelorette“ ändern. „Der erste Eindruck muss einfach sitzen“, sagt der Hottie über sich.

Ehrgeizig und ambitioniert – das ist Dominik. Beruflich hat er sich in seinen 30 Lebensjahren stetig weiterentwickelt und übt nun als Projektleiter im Familienunternehmen einen Job aus, der ihn absolut erfüllt und glücklich macht. Auch privat weiß sich Dominik durchzusetzen: „Man muss auch mal seinen Standpunkt vertreten und als Mann wirklich Mann sein.“ Doch wirklich perfekt ist eine Beziehung für den Donauwörther erst, wenn sie wie eine Freundschaft funktioniert.

Steckbrief

Name: Dominik Bobinger

Geburtsdatum: 21.07.1990

Wohnort: Donauwörth

Größe: 1,88 m

Beruf: Projektleiter in der Baubranche

Single seit: zwei Jahren

Dominik Bobinger probiert oft unterschiedliche Styles

Ähnlich viel Leidenschaft wie in seinem Job legt Dominik auch in seiner Freizeit an den Tag: Seit über 25 Jahren kickt er mit viel Begeisterung als Innenverteidiger im Verein. Doch das Fußballtrikot lässt Dominik nach dem Spiel in der Kabine – denn abseits vom Platz legt er großen Wert auf Mode und probiert gerne unterschiedlichste Styles aus. Deshalb reist er auch unglaublich gerne und lernt dabei neue Kulturen kennen. Auch in der ersten Nacht der Rosen möchte er mit einem perfekten Outfit überzeugen, denn er ist davon überzeugt, dass es keine zweite Chance für den ersten Eindruck gibt. Ob er die Bachelorette direkt beim ersten Aufeinandertreffen umhauen kann? Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigen RTL und TVNOW ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr.