Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Dario Carlucci

Dario Carlucci ist Key Account Manager und Model aus München. Der Hottie gehört zu den diesjährigen Kandidaten der neuen Staffel von „Die Bachelorette“. „Ich gönne jedem sein Glück – aber kann auch die Ellbogen ausfahren“, sagt der 33-Jährige über sich. Der 33-Jährige will in der Kuppelshow um Maxime Herbord buhlen.

Wenn Dario spricht, sind alle Augen auf ihn gerichtet, denn der Münchner mit italienischen Wurzeln versteht es, Menschen in seinen Bann zu ziehen. Hat eine Frau sein Herz erobert, legt er ihr gerne die Welt zu Füßen und möchte in ihr Leben eintauchen. Genauso wünscht er sich, dass seine zukünftige Partnerin Interesse an seinen Hobbys zeigt. Dazu zählen unter anderem ausgiebige Wandertouren, die gerne schon in den frühen Morgenstunden beginnen dürfen.

Steckbrief

Name: Dario Carlucci

Geburtsdatum: 10.07.1987

Wohnort: München

Größe: 1,85 m

Beruf: Key Account Manager & Model

Single seit: eineinhalb Jahren

Dario Carlucci arbeitet auch als Model

Neben seinem Job als Key Account Manager arbeitet Dario auch als Model und teilt die Ergebnisse dieser Arbeit gerne mit seiner Instagram-Community. Die Plattform nutzt er allerdings auch, um auf gesellschaftliche Probleme wie Rassismus aufmerksam zu machen. Denn wenn Dario eines nicht leiden kann, sind es Menschen, die ihre Meinung nicht vertreten. Nachdem der 33-Jährige bereits einmal im TV die Liebe gesucht hat, hofft er nun, in der Bachelorette seine Traumfrau zu finden. Dafür muss sie tough und willensstark sein – so wie die beiden bislang wichtigsten Frauen in Darios Leben, seine Mutter und seine Schwester. Ob hier zwei starke Persönlichkeiten zueinander finden? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maxime Herbord: Die Bachelorette spricht über ihren Traumtyp!