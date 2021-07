Bachelorette 2021: Alle Infos zu Kandidat Benedikt Pfisterer

Benedikt Pfisterer ist Key Account Manager aus Karlsruhe. Er will das Herz von Maxime Herbord in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ erobern. „Ich bin bereit für die richtige Frau an meiner Seite“, sagt der 31-Jährige über sich. Ob er bei der Beauty punkten kann?

Wallendes Haar, strahlendes Lächeln und die grünen Augen am liebsten gen Wellengang gerichtet: Benedikt ist Surferboy durch und durch. Seine große Leidenschaft übt der Key Account Manager regelmäßig aus, wenn er seine Schwester besucht, die in Südfrankreich lebt – und kombiniert damit gleich zwei Dinge, ohne die er absolut nicht kann: Den Sport und die Familie. Denn seine Liebsten stehen bei Benedikt an oberster Stelle.

Steckbrief

Name: Benedikt Pfisterer

Geburtsdatum: 22.06.1990

Wohnort: Karlsruhe

Größe: 1,83 m

Beruf: Key Account Manager

Single seit: eineinhalb Jahren

Benedikt Pfisterer reist gerne

Deshalb fühlt er sich in seiner Geburtsstadt Karlsruhe im Kreis seiner vertrauten Menschen auch pudelwohl – was ihn aber nicht davon abhält, häufig und gerne die Welt auf aufregenden Reisen zu erkunden. Sein Traumurlaub: Mit der richtigen Frau an seiner Seite und seinem Hund im Camper an die Küste fahren – und im allerbesten Fall der Zukünftigen das Wellenreiten beibringen. Ob die Bachelorette und der Familienmensch auf einer Wellenlänge schwimmen?