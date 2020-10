Bachelorette 2020: Wo ist die Villa? HIER liegt der Drehort!

Bei RTL und TVNOW geht es wieder los: Ab dem 14. Oktober 2020 läuft die neue Staffel von “Die Bachelorette”. 20 Single-Boys buhlen diesmal um das Herz von Melissa Damilia. Doch wo liegt eigentlich der Drehort der diesjährigen Staffel?

Eigentlich zeigt RTL die neue Staffel von “Die Bachelorette” immer im Sommer – in diesem Jahr laufen die neuen Folgen im Herbst. Melissa Damilia ist gelernte Drogistin und hat eine Ausbildung zur Make-Up Artist und Hair-Stylistin abgeschlossen. Bekannt ist die Schönheit aus der RTLZWEI-Show “Love Island”.

Wer wird sich von der Konkurrenz abheben und Melissa begeistern können? Mit wem wird die 24-Jährige romantische Stunden verbringen? Bei unterschiedlichsten Dates lernt Melissa die Männer kennen – in größerer Runde und unter vier Augen. Und jede Woche muss sie sich in der “Nacht der Rosen” aufs Neue entscheiden: Wen möchte sie näher kennenlernen? Mit wem möchte sie noch mehr Zeit verbringen? Nur, wer am Ende einer Sendung eine Rose bekommt, darf bleiben!

Vier Männer bekommen schließlich die Chance, der Bachelorette ihre Familien und Freunde vorzustellen. Die letzten drei dürfen mit Melissa jeweils ein unvergessliches Dreamdate an einem außergewöhnlichen Ort genießen. Und die beiden Finalisten lernen dann Melissas Heimat kennen, bevor die letzte Entscheidung ansteht. Mit wem kann sich Melissa eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Nur einer der 20 Männer kann die allerletzte Rose ergattern

Das sind die Kandidaten

Adriano, 35, wohnt in Düsseldorf

Alexander, 24, wohnt in Essen

Alex Gérard, 31, wohnt in Berlin

Angelo, 34, wohnt in Heidenheim an der Brenz

Christian, 33, wohnt in Berlin

Daniel B., 34, wohnt in Weiden in der Oberpfalz

Daniel G., 28, wohnt in Paderborn

Daniel H., 24, wohnt in Wien

Daniel M., 31, wohnt in Berlin

Emre, 30, wohnt in München

Florian, 27, wohnt in Köln

Ioannis, 30, wohntin Viersen

Leander, 22, wohnt in Aachen

Manuel, 25, wohnt in Kassel

Maurice, 25, wohnt in Neuruppin

Moritz, 31, wohnt in Darmstadt

Patrick, 29, wohnt in München

Rouven, 31, wohnt in Stuttgart

Saverio, 35, wohnt in Waiblingen

Sebastian, 33, wohnt in Hamburg

Wo liegt der Drehort?

In der siebten Staffel haben sich 20 Single-Männer auf den Weg nach Griechenland gemacht, um die bezaubernde Melissa von sich zu überzeugen. In insgesamt acht Folgen müssen sie beweisen, dass sie echtes Traummann-Potential haben – und zittern, wenn die hübsche Single-Lady Rosen an ihre Favoriten verteilt. Die neuen Folgen wurden auf Kreta produziert. In den vergangenen Jahren lagen die Drehorte unter anderem in Côte d’Azur, Portugal, Marbella oder Korfu. RTL zeigt die neue Folgen von “Die Bachelorette” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die aktuellen Folgen sind bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2020: Diese 20 Boys kämpfen um das Herz von Melissa!