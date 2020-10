Bachelorette 2020: Wer ist raus? Diese Single-Boys bekommen keine Rose!

In der neuen Folge von “Die Bachelorette” gab es vollen Körpereinsatz und ein Kandidat musste danach sogar imn Krankenhaus behandelt werden. Doch am Ende stand erneut die “Nacht der Rosen” an und einige Single-Boys mussten die Villa verlassen.

Die Dates bei “Die Bachelorette” finden meist in einer romantischen Atmosphäre statt – doch diesmal war alles anders. Denn bei einem Outdoor-Parcour stand viel Action auf dem Programm. Die Jungs haben der Beauty gezeigt, was wirklich in ihnen steckt. Doch für einen Kandidaten endet das Gruppendate im Krankenhaus! Denn Daniel Mladjovic kam unglücklich auf und hat sich an seinem Fuß verletzt. Danach wurde er von einem Doc gecheckt und musste ins Krankenhaus. “Ich glaube, ich habe mir die Hacke gebrochen”, so der 31-Jährige. “Im CT ist halt rausgekommen, dass hinten an meiner Ferse so ein Dreieck rausgebrochen ist. Also meine Ferse ist gebrochen”, sagte er dann später in der Villa.

Melissa und Moritz turteln im Pool

Ein heißes Date hatte Melissa Damilia mit Moritz Breuninger. Er Hottie turtelte mit der “Love Island”-Beauty im Pool und die beiden haben die Zeit zusammen genossen. Die beiden haben nicht nur geplaudert, sondern es gab auch Annäherungsversuche. “Und dann hat er mein Bein gestreichelt”, sagt die Rosenlady später im Einzelinterview. Und was meint Moritz? “Ich war noch nie so aufgeregt wie in dieser letzten Nacht der Rosen. Ich will jetzt hoffen, dass ich heute mal normal bin. Ich hatte echt die Angst, dass ich gar nicht die Gelegenheit bekomme, mal so mit dir zu sprechen”, erzählte er.

Wer muss die Villa verlassen?

Doch dann stand die “Nacht der Rosen” an und Melissa musste die Qual der Wahl treffen: Welche Singles-Boys haben sie überzeugt und wen möchte sie noch näher kennenlernen? Die Beauty hat dann ihre Entscheidung getroffen: Alex Gérard aus Berlin, Saverio aus Waiblingen, Manuel aus Kassel und Maurice müssen ihre Koffer packen und die Villa verlassen! Schon gelesen? Melissa Damilia: Die Bachelorette spricht über ihren Traummann!

