Bachelorette 2020: Wer ist raus? Diese 4 Single-Boys fliegen!

Melissa Damilia sucht als die “Bachelorette” im TV die große Liebe. In der zweiten Folge hatte die Beauty unvergessliche Dates. Doch am Ende haben einige Single-Boys keine Rose bekommen.

In der Kuppelshow will sich Melissa Damilia endlich wieder verlieben. Mit Rouven Engelhardt, Moritz Breuninger, Ioannis Amanatidis, Angelo Bianco und Daniel Bayer hat die ehemalige “Love Island”-Kandidatin einen abenteuerlichen Ausflug unternommen. Der Trip lief für Angelo jedoch anders als geplant: In einer Felsenschlucht rutsche er von einem Stein ab. Sofort war die Crew vor Ort! Doch kurz danach gab es die Entwarnung: Ihm ist nichts weiter passiert.

Erste Überraschung nach Einzug in die Villa

Nach dem Einzug in die Männer-Villa wartet schon die erste Überraschung: Melissa besucht die Männer zu einer Einweihungsfeier, bevor sie 5 von ihnen zu einem Abenteuer einlädt, bei dem der ein oder andere seine Höhenangst überwinden muss . Beim nächsten Gruppendate wird es traditionell griechisch und auch das erste Einzeldate in traumhaft romantischer Kulisse lässt nicht lange auf sich warten.

Diese Single-Boys bekommen keine Rose

Zum Ende der zweiten Folge vergab Melissa Damilia wieder die Rosen – oder auch nicht! Einige Single-Männer konnten die Beauty überzeugen, andere jedoch nicht. Emre, Florian, Rouven und Alexander haben keine Rose bekommen und konnten die Beauty nicht überzeugen – damit mussten sie die Villa verlassen. RTL zeigt “Die Bachelorette” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen können sich Zuschauer vorab bei TVNOW anschauen.