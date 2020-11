Immer mittwochs verteilt Melissa Damilia derzeit Rosen bei RTL. Doch in der kommenden Woche schauen die Fans in die Röhre: Der Sender zeigt nämlich keine neue Folge von “Die Bachelorette”. Grund dafür ist ein Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft.

Schon in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Programmänderungen. Aufgrund von Sondersendungen startete die neue Folge von “Die Bachelorette” öfter erst gegen 20:30 Uhr. Doch in der nächsten Woche müssen die Fans komplett auf eine neue Folge verzichten.

Neue Bachelorette-Folge entfällt am Mittwoch

RTL zeigt am 11. November 2020 nämlich ein Fußball-Freundschaftsspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Tschechien. Der Sender zeigt ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung, um 20:45 Uhr ist Anstoß – das fällt auf den Sendeplatz von “Die Bachelorette”. Die nächste neue Folge der Kuppelshow läuft demnach erst am 18. November 2020. Das hat auch Auswirkungen auf den Streamingdienst TVNOW. Denn die neue Folge wird dort vorab online gestellt und wäre urpsünglich am 4. November 2020 erschienen. Da die kommende Episode ausfällt, können Abo-User die Folge erst am 11. November 2020 verfolgen.

So sollte der Traummann von Melissa Damilia sein

Die neue Staffel von “Die Bachelorette” umfasst insgesamt acht Folgen. Melissa Damilia hat klare Vorstellungen von ihrem Traummann. “Auf den ersten Blick ist es tatsächlich immer eher der südländische Typ. Wobei ich sagen muss, dass die Partner, mit denen ich bisher zusammen war, nicht wirklich südländisch waren. Da war es eher der Charakter, der einen zusammengehalten hat. Hier werde ich einfach alles auf mich zukommen lassen”, verriet die Beauty mal in einem Interview mit RTL. Sie selbst ist für eine neue Liebe bereit: “Ich kann gut alleine leben und genieße es auch mal, alleine zu sein. Aber ich bin eher ein Beziehungsmensch als jemand, der Affären hat. Das ist nicht meine Rubrik.” In den vergangenen Folgen hat die Single-Lady die Jungs besser kennengelernt – doch nur einer der Kandidaten erhält im Finale die letzte Rose. Schon gelesen? Bachelorette 2020: Kandidat Daniel Mladjovic muss ins Krankenhaus!