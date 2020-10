Bachelorette 2020: Darum startet die neue Folge später!

Derzeit läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr eine neue Folge von “Die Bachelorette” bei RTL. Doch in dieser Woche sieht das etwas anders aus: Aufgrund einer Sondersendung läuft die Episode auf einem neuen Sendeplatz – jedoch beträgt die Abweichung nur wenige Minuten.

Anlässlich der Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie nimmt RTL am Mittwoch erneut eine Sondersendung ins Programm. Das 15-minütige RTL Aktuell Spezial “Corona – wie stoppen wir die 2. Welle?” mit Anchor Peter Kloeppel informiert ab 20:15 Uhr über die möglichen Beschlüsse des Tages und Reaktionen darauf.

RTL nimmt Sondersendung ins Programm

Die Sondersendung zur Corona-Pandemie läuft am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL – auf dem Sendeplatz, wo eigentlich sonst die neue Folge von “Die Bachelorette”. Fans der beliebten Kuppelshow müssen darauf aber nicht verzichten, denn die Show startet dann 15 Minuten später und beginnt somit erst um 20:30 Uhr.

So sieht das RTL-Programm am Mittwoch aus

20:15 Uhr: “RTL Aktuell Spezial”

20:30 Uhr: “Die Bachelorette”

22:30 Uhr: “Stern TV”

00:15 Uhr: “RTL Nachtjournal”

Darum geht es in der neuen Folge von “Die Bachelorette”

Heute ist Kampfgeist gefragt! Denn nur die Männer, die Melissa in einem der beiden Gruppendates überzeugen, bekommen anschließend die Chance, Zeit mit ihr alleine zu verbringen. Zunächst müssen vier Rosenanwärter ihre Kochkünste unter Beweis stellen, bevor beim nächsten Date acht Männer in einem Parcours sportlich überzeugen müssen. Doch auch abseits der Dates ist ihr Ehrgeiz zu spüren, denn der Konkurrenzkampf ist entfacht. Und am Ende steht wieder die “Nacht der Rosen” an – aber welche Boys können die Beauty überzeugen? Und welche Kandidaten müssen die Villa diesmal verlassen? Die neue Folge von “Die Bachelorette” zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2020: Melissa kennt Kandidat Leander bereits!