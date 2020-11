Bachelorette 2020: Die neue Folge wird erneut verschoben!

Eigentlich sollte bei RTL um 20:15 Uhr wieder Melissa Damilia zu sehen sein. Doch Fans müssen sich etwas gedulden: Aufgrund einer Sondersendung verschiebt sich die Ausstrahlung der neuen Folge von “Die Bachelorette”.

Wird Melissa Damilia in der diesjährigen Staffel von “Die Bachelorette” ihren Traummann finden? Derzeit lernt die Beauty in romantischen Dates die Single-Jungs näher kennen – einige Kandidaten konnten die Schönheit nicht überzeugen und mussten die Villa bereits verlassen.

Neue Bachelorette-Folge startet 15 Minuten später

Und auch in der neuen Folge wird Melissa wieder Rosen verteilen. Wer kann sie diesmal überzeugen? Und wer muss gehen? Das werden die Fans in der neuen Folge erfahren – jedoch etwas später als geplant. Denn die neue Folge verschiebt sich um einige Minuten. Der Grund: In den USA fanden die Präsidentschaftswahlen statt. Noch immer steht kein Ergebnis fest – der Sender hat sich deshalb entschlossen, zur besten Sendezeit eine Sondersendung ins Programm zu nehmen und mit Experten sowie Reportern die aktuelle Lage zu analsysieren. Die neue Folge von “Die Bachelorette” startet daher erst um 20:30 Uhr.

Darum geht es in dem Special bei RTL

Um 20:15 Uhr meldet sich RTL-Newsanchor Peter Kloeppel erneut mit einem „RTL Aktuell Spezial“ zur US-Wahl und analysiert in der 15-minütigen Sondersendung mit Studiogast und USA-Expertin Melinda Crane die neuesten Entwicklungen aus den USA. Besonders im Fokus: aktualisierte Prognosen und Hochrechnungen aus den umkämpften „Swing States“. Welche Staaten sind noch offen und wie viele Wahlleute sind noch zu vergeben? Schalten zu Reportern und Korrespondenten aus Washington und Delaware liefern Reaktionen und Stimmungen aus den USA. RTL zeigt die neue Folge von “Die Bachelorette” am Mittwoch um 20:30 Uhr. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen.

