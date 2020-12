Bachelorette 2020: Bittere Tränen im Finale!

Leander Sacher oder Daniel Häusle – diese zwei Kandidaten haben es ins Finale von “Die Bachelorette” geschafft. Die Beauty wird am kommenden Mittwoch ihre letzte Rose vergeben. Doch für welchen Mann wird das Herz von Melissa Damilia schlagen?

20 Single-Boys buhlten um das Herz der “Bachelorette”. Zwischen Ioannis Amanatidis und Melissa Damilia lief es beim Dreamdate in der vergangenen Folge absolut nicht gut – der 30-Jährige musste daraufhin auch seine Koffer packen und die Show verlassen. “Die Stimmung, die ist sehr schnell gekippt und ich weiß nicht warum”, meint der Single-Boy. “Jetzt habe ich mich ins Abseits geschossen”, so Ioannis Amanatidis weiter. “Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, was ich niemals gedacht hätte, dass ich dieses Gefühl mal beim Ioannis habe”, meinte die “Bachelorette” nach dem Dreamdate.

Leander Sacher oder Daniel Häusle stehen im Finale

Nachdem Ioannis Amanatidis die Rosenlady nicht überzeugen konnte, haben es Leander Sacher oder Daniel Häusle ins große Finale der Kuppelshow geschafft. Doch einfach fällt Melissa Damilia diese Entscheidung nicht. Laut RTL.de wird die letzte “Nacht der Rosen” sehr emotional und tränenreich. “Ich habe Gefühle für dich entwickelt, aber die Gefühle reichen nicht aus”, meint Melissa Damilia. Für sie ist es die bisher schwerste Entscheidung in der Show.

Für wen wird sich Melissa Damilia entscheiden?

Vor einer traumhaften Kulisse wartet die “Bachelorette” auf die beiden Jungs, welche sich ordentlich in Schale geworfen haben. Unterstützung bekommt sie von zwei ihrer besten Freundinnen, die die beiden Finalisten ganz genau unter die Lupe nehmen. Doch wer am Ende das Rennen um Melissas Herz gewinnt, bestimmt sie ganz alleine – ein Entschluss, der die Bachelorette viel Kraft und auch Tränen kostet. Leander Sacher oder Daniel Häusle – wer wird mit Melissa Damilia eine gemeinsame Zukunft verbringen? Das große Finale von “Die Bachelorette” zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2020: Melissa bricht Dreamdate mit Ioannis ab!