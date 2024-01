Bachelor-Kandidatin Mina reist ab, weil sie ihren Ex liebt – jetzt sind sie ein Paar!

Zwei Bachelors, dreißig flirtwillige Single-Ladys und eine Mission: die große Liebe finden. Kandidatin Mina machte jedoch kurz nach ihrer Ankunft in Kapstadt einen Rückzieher – und die Begründung hatte es in sich.

„Ich freu mich mega darauf, dass ich der neue Bachelor bin. Aber: Ich bin dieses Jahr nicht alleine. Wir sind zwei. Und das wird der absolute Hammer“, sagt Sebastian in der ersten Folge von „Die Bachelors“. Und auch Dennis kann es nicht erwarten: „Ich hatte in meinem Leben noch nie ein Tinderdate. Ich bin da altmodisch. Jetzt darf´s losgehen, lassen wir´s krachen!“

Bachelor-Kandidatin Mina liebt noch ihren Ex

Bachelor-Kandidatin Mina hat in der Datingshow einen Rückzieher gemacht. Und das, weil sie ihren Ex-Freund noch liebt! „Ich kann meine große Liebe hier nicht finden, weil ich die halt schon gefunden habe“, erklärt die 26-Jährige. Bachelor Sebastian Klaus hat mit vielen Begründungen gerechnet – aber nicht mit dieser. Denn schließlich hat sie sich über die Rose beim Blind-Date in Deutschland noch gefreut.

Warum nahm sie überhaupt an einer Datingshow teil?

„Ich kann hier nicht so tun, als würde ich um das Herz eines Mannes kämpfen, wenn mein Herz halt wem anders gehört“, meint Mina. Sie will die Show verlassen und so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehren. In den sozialen Netzwerken haben sich viele Fans gewundert, weshalb die Kandidatin dann überhaupt an einer Datingshow teilgenommen hat. „Zur Zeit meiner Bewerbung waren wir schon mehrere Monate getrennt“, klärt die Kandidatin in einer Videobotschaft laut RTL auf.

Sie wollte das Bachelor-Abenteuer wagen – aber in Kapstadt wurde der 26-Jährigen klar, dass sie sich nicht länger belügen kann und erst während der Dreharbeiten kam ihr die Erkenntnis. „Als die ‘Nacht der Rosen’ war, habe ich mich so unwohl gefühlt. […] Dafür musste ich leider erst ans andere Ende der Welt reisen, um das zu erkenne“, erklärt sie. Mittlerweile sind Mina und ihr Ex-Freund wieder zusammen. RTL zeigt „Die Bachelors“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.