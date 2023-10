Bachelor in Paradise 2023: Das sind die Kandidaten!

Einige ehemalige „Bachelor“- und „Bachelorette“-Teilnehmer:innen bekommen bei „Bachelor in Paradise“ in traumhafter Umgebung eine neue Chance auf die große Liebe. In diesem Jahr feiert „Bachelor in Paradise“ eine Premiere, denn das gab es noch nie: Mit Melissa nimmt zum allerersten Mal eine Bachelorette höchstpersönlich teil!

Unter optimalen Flirtbedingungen wird das Paradies zum Schauplatz heißer Versuchungen, romantischer Dates und vieler Emotionen. Die Singles können sich auch in diesem Jahr wieder auf Bachelor-Legende Paul Janke verlassen, der ihnen nicht nur den ein oder anderen Drink auschänken wird, sondern auch immer ein offenes Ohr für die Flirterprobten hat.

In einer neuen Location an einem paradiesischen Ort in Thailand haben die flirterprobten Singles die freie Wahl: Wen möchten sie näher kennenlernen? Wem schenken sie eine begehrte Rose? Die Karten werden jede Woche neu gemischt. Während in der einen Woche die Frauen wählen dürfen, haben in der Folgewoche die Männer die Rosen in der Hand. Und dabei gilt die bekannte Regel: Nur wer eine der begehrten Rosen erhält, darf sich auf weitere paradiesische Stunden freuen. Welche Singles nutzen ihre neue Chance auf Schmetterlinge im Bauch? Für wen hält das Paradies einen heißen Sommerflirt bereit? Und wer meint es wirklich ernst? Das zeigt sich spätestens im großen Finale, denn hier müssen die Singles eine folgenschwere Entscheidung treffen: Geld oder Liebe?

Das sind die Kandidaten

Die Single-Frauen

Franziska

Name: Franziska

Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2022, „Are You The One“ 2022

Alter: 28

Wohnort: Kassel

Instagram: Ziskat

Lebensmotto: Familie beginnt da, wo Liebe niemals endet

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Musik

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner authentischen, einzigartigen, sympathischen und verrückten Persönlichkeit

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe einen Motorradführerschein

Pam

Name: Pamela

Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2023

Alter: 26

Wohnort: Freiburg

Instagram: pamelaghazal

Lebensmotto: Thoughts become things

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Musik

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner Einzigartigkeit

Das wisst ihr noch nicht über mich: Tiny but mighty

Tami

Name: Tamara

Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2023

Alter: 30

Wohnort: Wörrstadt

Instagram: tami.nehrbass

Lebensmotto: Live your best life

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Einen Labello

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit der Strahle-Tami

Wer ist dein Vorbild: Lena Gercke

Leyla

Name: Leyla

Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2023, „Ex On The Beach“ 2022

Alter: 26

Wohnort: Frankfurt

Instagram: leylalahouar

Lebensmotto: Nicht lange drüber nachdenken, einfach machen

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meinen Satisfier

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinen beiden Augenpaaren

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich höre Bibi und Tina zum einschlafen

Rebecca

Name: Rebecca

Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2018, „Let´s Love – Eine Hütte voller Liebe“ 2021(RTLII)

Alter: 28

Wohnort: Schwabhausen

Instagram: whoisbeccs

Lebensmotto: Leben und leben lassen

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Eine Zahnbürste und Duschsachen

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner humorvollen crazy Art

Was sind No Go´s beim anderen Geschlecht: Wenn sie nicht wissen, was sie wollen

Michelle

Name: Michelle

Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2018, „Bachelor in Paradise“ 2019, „Muskeln, Schweiß & Liebe“ (RTLII – 2019), „Sex Tape VIP“ 2022 (Amazon Prime)

Alter: 27

Wohnort: Heppenheim

Instagram: michelleschellhaas

Lebensmotto: Sei dir selber treu

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meine Tochter

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner Ehrlichkeit

Was bringt dich so richtig auf die Palme: Unehrlichkeit

Melissa

Name: Melissa

Bekannt aus: „Love Island“ 2019, „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ 2020, „Die Bachelorette“ 2020, „Skate Fever“ 2022

Alter: 27

Wohnort: Stuttgart

Instagram: melissadamilia

Lebensmotto: Geh deinen Weg und lass die Leute reden

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meinen Hund

Was bringt dich so richtig auf die Palme: Egoismus und Menschen, die nur von A nach B denken

Welche Laster hast du: Ich bin Overthinker und perfektionistisch

Die Single-Männer

Daniel

Name: Daniel

Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2020, „Eating With My Ex“ 07, 2023

Alter: 31

Wohnort: Paderborn

Instagram: daniellegielniak

Lebensmotto: Tu was du willst, aber der Herr entscheidet über alles

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Die Richtige

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Humor, Ehrlichkeit und Empathie

Dafür würdest du alles stehen und liegen lassen: Für meine Seelenverwandte

Adrian

Name: Adrian

Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2023

Alter: 27

Wohnort: Aachen

Instagram: adrianalian

Lebensmotto: Get out of your comfort zone

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Musik, Fußball und ein Springseil

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bin wie ich bin und ich bin einzigartig. Frauen mögen das

Welche Laster hast du: Manchmal rede ich schneller als ich denke

Kaan

Name: Kaan

Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2023, „Take Me Out XXL“ 2022

Alter: 26

Wohnort: Duisburg

Instagram: kaan_ak61

Lebensmotto: Leben und leben lassen

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Alles was ich brauche

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner schönen Art, meiner Ausstrahlung und meinen Frauenkenntnissen

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin sehr vielfälltig

Amir

Name: Amir

Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2023 (Schweiz), „Take Me Out“ 2023, „Date My Mom“ 2023, „Mein Date, mein bester Freund & ich“ 2021

Alter: 27

Wohnort: Hannover

Instagram: amirhosseiny

Lebensmotto: Humor ist das Passowort fürs Leben

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Flasche Wein, Badehose, Rasierer, meine Traumfrau und Bücher

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner chamanten Art und meinem Humor. Der wahre Gentleman der Truppe

Was sind No Go´s beim anderen Geschlecht: Wenn sie nur an sich denkt

Steffen

Name: Steffen

Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2022, „Are You The One – Reality Stars in Love“ 2023

Alter: 28

Wohnort: Großenkneten

Instagram: vogen_o

Lebensmotto: No risk, no fun

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Ein gutes Buch

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Durch meinen Humor

Welche Laster hast du: Ich wasche immer zweimal meine Hände

Benedikt

Name: Benedikt

Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2021, „Take me out“ 2022

Alter: 32

Wohnort: Karlsruhe

Instagram: bennedett0

Lebensmotto: Find people you love and do live with them

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Surfbrett, Fitnessstudio, Familie und die zukünftige Partnerin

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Sixpack, Good vibes, Tiefgründigkeit, ehrliche Absichten

Welche Laster hast du: Ich habe in vier verschiedenen Ländern gelebt

„Bachelor in Paradise“ (8 Folgen) ab Freitag, 3. November, wöchentlich, auf RTL+ abrufbar.