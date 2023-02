Bachelor 2023: Zwillingsschwester von David Jackson erkrankte an Krebs

David Jackson ist der neue Bachelor und sucht in der RTL-Kuppelshow nach der großen Liebe. In den vergangenen Jahren musste der 32-Jährige jedoch einige Schicksalsschläge verkraften. So erkrankte seine Zwillingsschwester an Krebs.

Der 32-Jährige ist beruflich erfolgreich. Ihm fehlt jedoch die richtige Frau an seiner Seite und verteilt in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ die Rosen. Drei Frauen stehen jedoch an erster Stelle: Seine Mutter, seine Schwester und seine Zwillingsschwester. Die Familie ist ihm besonders wichtig. „Familie steht für mich an erster Stelle und über allem“, macht der Bachelor im Interview mit RTL klar.

Privat hatte es der Rosenkavalier jedoch nicht immer einfach. Denn wie er jetzt verrät, litt seine Zwillingsschwester an Krebs. Während der Krebserkrankung fühlt sich David Jackson machtlos. Für ihn war es eine prägende Situation im Leben, wie er gegenüber RTL verrät. „Ich lag so oft abends im Bett und ich habe mir gewünscht, dass ich die Haare verliere, dass ich in die Situation komme und sie einfach weiterleben kann, dass sie einfach weitermachen kann. Aber es ist egal, was man sich irgendwie gewünscht hat. Ich konnte es ihr ja nicht abnehmen“, sagt der Content Creator.

Seine Zwillingsschwester hat alle Haare verloren

Sie habe unheimlich abgenommen und alle Haare verloren. Den Krebs habe sie mittlerweile besiegt. „Meine Schwester ist mittlerweile wieder gesund", verriet David Jackson. Seine Zwillingsschwester ist vor vielen Jahren in die USA ausgewandert. Trotz der Entfernung haben die beiden eine enge Bindung. „Meine Zwillingsschwester und ich haben eine sehr besondere Bindung, so wie man manchmal vielleicht auch von Zwillingen denkt", erzählt David Jackson. Er hofft, dass er mit seiner Traumfrau seine Zwillingsschwester bald in den USA besuchen kann.