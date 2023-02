Bachelor 2023: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

David Jackson verteilt die Rosen! Der Hottie ist der neue Bachelor bei RTL und sucht seine Traumfrau. In jeder Folge müssen einige Kandidat:innen die Show verlassen. KUKKSI verrät, welche Single-Ladys raus sind und wer noch dabei ist.

David Jackson ist beruflich mega erfolgreich. Der 32-Jährige ist nämlich nicht nur Content Creator, sondern arbeitet auch noch als Model. Kein Wunder: Er ist ein echter Hingucker! Mit seinem Charme will er nun die Single-Ladys verführen. Die neue Staffel wurde in Mexiko gedreht – in einer traumhaften Kulisse stehen romantische Dates an.

David Jackson glaubt, dass er in der Show ganz neue Seiten an sich entdecken wird. „Sicherlich werde ich Emotionen fühlen, die ich so noch nicht erlebt habe und die mich an Punkte bringen, an denen ich bisher in meinem Leben noch nicht war. Ich denke, ich werde mich selbst auf vielen Ebenen ganz neu kennenlernen und bin offen für neue Erkenntnisse“, gesteht der 32-Jährige im Interview mit RTL. Eine Sache ist ihm aber besonders wichtig: „Mir ist wichtig, dass mir die Frauen viel von sich erzählen. Ich hoffe auch, dass sie dabei sind, um sich zu verlieben – und keine anderen Absichten haben. Es ist völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle.“

Das sind die Kandidat:innen

Colleen (27) aus Köln

Yolanda (26) aus Hamburg

Rebecca (28) aus Schwabhausen

Tami (29) aus Wörrstadt

Danielle (28) aus München

Nevin (30) aus Köln

Angelina (28) aus Lissabon und Albstadt

Fiona (29) aus Hamburg

Xenia (30) aus Hamburg

Leyla (26) aus Frankfurt

Pamela (25) aus Freiburg

Alyssa (36) aus Kapstadt und Lohr am Main

Maike (25) aus Lingen

Jana (27) aus Bad Vilbel

Chiara (26) aus München

Lisa M. (32) aus Potsdam

Lisa R. (27) aus Annweiler am Trifels

Mariam (30) aus Wien

Manina (30) aus Köln

Henriette (25) aus Hamburg

Saskia (29) aus Münster

Giovanna (27) aus Oelde

(27) aus Oelde Dahwi (23) aus Zürich

Wer ist bei „Der Bachelor“ raus?

So sollte die Traumfrau von David Jackson sein

David Jackson sucht vor allem eine Frau, welche mit beiden Beinen im Leben steht. „Sie sollte wissen, was sie im Leben will“, so der 32-Jährige. Eine Couchpotato hat wohl nicht die größ0ten Chancen bei ihm. „Sport hat für mich auch etwas mit Selbstliebe zu tun. Man bringt dem eigenen Körper damit ein Stück Dankbarkeit entgegen“, erzählt David Jackson. Und weiter: „Es ist schön, wenn man Interessen teilt. Aber Liebe bedeutet auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen. So kann man voneinander lernen und sich auch selbst neu kennenlernen.“ Welche Lady wohl die letzte Rose bekommen wird? RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel