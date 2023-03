Bachelor 2023: Wer ist raus? Diese Girls fliegen in Show 3!

David Jackson startete in der neuen Folge von „Der Bachelor“ den Versuch, gleich mehrere Mädels kennenzulernen. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede er mit den Kandidatinnen hat, wollte er mit einem Fragebogen herausfinden. Das führte jedoch zu einem Missverständnis mit Giovanna. In der Nacht der Rosen mussten unterdessen wieder einige Girls gehen.

Das Liebesabenteuer von David Jackson ging bei „Der Bachelor“ in die nächste Runde. Um die Girls näher kennenzulernen, standen wieder einige Dates an. Und auch sonst ging David Jackson wieder auf Tuchfühlung und wollte herausfinden, welche Dinge er mit den Mädels gemeinsam hat. Der Rosenkavalier stellte fest, dass er viele Gemeinsamkeiten mit Giovanna hat. Für die Versicherungskauffrau war das wichtig – David Jackson sah das jedoch anders. Denn er hat die Einstellung: Gegensätze ziehen sich an.

Missverständnis zwischen David Jackson und Giovanna

Später meinte er jedoch dann, dass Gemeinsamkeiten deutlich wichtiger sind. „Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil er das ja so kommuniziert hat, dass ihm Gegensätze wichtiger sind“, zeigt sich Giovanna irritiert. Dann wurde sie sogar wütend und drohte an, die Villa verlassen zu wollen. „Ich will mich hier nicht lächerlich machen“, so die 27-Jährige. „Das tut mir auch leid. Das ist ja auch unschön für dich im Moment, aber das ist absolut keine Absicht“, entschuldigte sich David Jackson.

Diese Girls bekommen keine Rose

Zuletzt stand natürlich wieder die Nacht der Rosen an. Einige Girls konnten beidem Bachelor diesmal nicht punkten. Maike, Manina und Lisa R. haben keine Rose erhalten und müssen die Ladysvilla verlassen – mit den Kandidatinnen konnte sich David Jackson keine Zukunft vorstellen. Fiona hat die Show freiwillig verlassen. Die weiteren Single-Damen versuchen in der kommenden Folge weiter ihr Glück. RTL zeigt „Der Bachelor" immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.