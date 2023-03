Bachelor 2023: Wer ist raus? Diese Girls fliegen in Show 1!

David Jackson sucht seine Mrs. Right! In der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ verteilt der 32-Jährige die Rosen. 23 Single-Ladys buhlen um den Rosenkavalier. Doch schon in der ersten Folge mussten einige Girls die Villa verlassen.

Der 32-Jährige sucht ist für eine Beziehung bereit. Deshalb hat sich der 32-Jährige für „Der Bachelor“ beworben und hat sich in das Liebes-Abenteuer seines Lebens gestürzt. Beruflich ist der Hottie als Content Creator und Model sehr erfolgreich – was ihm noch fehlt: Eine Frau an seiner Seite. Doch in der Kuppelshow will er jetzt seine Traumfrau finden.

Der Content Creator pendelt zwischen Dubai und Stuttgart. Die große Liebe sucht er jedoch am anderen Ende der Welt – und zwar in Mexiko. Dort lernt er die Ladys in einer atemberaubenden Kulisse bei romantischen Dates kennen. „Der Gedanke daran, so viele Frauen auf einmal kennenzulernen, ist verrückt“, sagt David Jackson in der ersten Folge von „Der Bachelor“. „Meine Vorstellung ist schon, dass wenn ich mich das nächste Mal verliebe, dann angekommen bin“, so der 32-Jährige. Von Geschenken bis hin zu Tanzeinlagen – die Frauen lassen sich einiges anfallen lassen, um beim Bachelor zu punkten.

Diese Single-Ladys müssen die Show verlassen

Bei den Single-Damen hat David Jackson einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Können wir bitte darüber reden, wie heiß er ist?“, sagen die Kandidatinnen in der Ladys-Villa. Und auch David Jackson selbst ist überwältigt: „So unglaublich viele Eindrücke, so viele umwerfende Frauen, ich bin überwältigt.“ Der Abend war ausgelassen – aber David Jackson stand vor einer schwierigen Entscheidung: Die erste Nacht der Rosen stand an. Nicht alle Ladys konnten den Hottie von sich überzeugen. Deshalb müssen Nevin, Dahwi und Mariam direkt nach der ersten Folge gehen. RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel