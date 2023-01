Bachelor 2023: Wann wird der neue TV-Kavalier bekanntgegeben?

Auch 2023 wird es wieder eine neue Staffel von „Der Bachelor“ geben. Bisher hat RTL den TV-Kavalier noch nicht bekanntgegeben. Das sorgt für Verärgerung bei den Fans und machen im Netz ihren Unmut derzeit ziemlich deutlich.

Seit über zehn Jahren läuft „Der Bachelor“ bereits bei RTL. Ein Junggeselle hat die Qual der Wahl und kann sich zwischen Single-Girls entscheiden – am Ende gibt es immer DIE Auserwählte, mit welcher der Rosenkavalier seine Zukunft verbringen will. Einige Beziehungen hielten nach der Show, andere gingen jedoch auch in die Brüche.

RTL schweigt noch zum neuen Bachelor

Eigentlich gibt RTL den neuen Rosenkavalier immer zeitnah bekannt. Doch in diesem Jahr lässt sich der Sender ungewohnt lange Zeit – und gerade darüber sind die Fans derzeit total verärgert. Das Produktionsteam von „Der Bachelor“ wünschte der Community ein frohes neues Jahr. Doch von dem Rosenkavalier fehlt nach wie vor jede Spur! Denn darüber wurde in dem Post kein Wort verloren.

Fans sind genervt

„Wie wäre es denn mal, wenn ihr endlich darauf antwortet, was euch mehr als nur einige Leute fragen? Was ist mit der neuen Staffel der Bachelor?“, fragt ein Fan in den Kommentar. „Wann wird denn endlich der neue Bachelor bekanntgegeben?“, heißt es in einem anderen Kommentar. Die Fans sind langsam ungeduldig und wollen wissen, welcher Boy in der neuen Staffel die Rosen verteilen wird. Normalerweise startet die Datingshow im Januar. Im vergangenen Jahr hat RTL im Dezember den neuen Bachelor Dominik Stuckmann bekanntgegeben. Und ein Jahr davor wurde Niko Griesert sogar schon im November enthüllt. Die späte Bekanntgabe scheint ein Indiz zu sein, dass die Staffel in diesem Jahr deutlich später startet. Denn auch in der Programmvorschau bei RTL taucht „Der Bachelor“ in den kommenden Wochen bisher nicht auf.