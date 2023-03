Bachelor 2023: Tränen-Drama um David Jackson!

„Ich merke, dass es jetzt von Woche zu Woche schwieriger wird, es wird intensiver“: Von ursprünglich 23 Liebesanwärterinnen sind nur noch 12 im Rennen – und Bachelor David Jackson hat die Qual der Wahl. Die 5. Runde auf der Achterbahnfahrt der Gefühle bringt für den Junggesellen neue Dates, neue Küsse und neue Erkenntnisse mit.

Gespannt lauschen die Frauen der ersten Nachricht von David in dieser Woche – doch freuen darf sich am Ende nur eine: Yolanda, die den Bachelor bisher mit ihrer direkten, offenen und extrovertierten Art beeindruckt hat. Beim Dinner am Beach möchte er auch mal eine andere Seite von ihr kennenlernen: „Ich hab im Vorfeld an dieses Einzeldate sehr hohe Erwartungen. Wahrscheinlich höher als an jede andere Person.“ Ob seine Erwartungen erfüllt werden – oder gar übertroffen?

Am nächsten Tag wartet vor allem auf den Bachelor ein besonders emotionales Date: Um seinen potenziellen Herzdamen auf den Zahn zu fühlen, bekommt er Unterstützung von seiner Zwillingsschwester Charlene: „Wenn meine Schwestern oder meine Mutter was sagen, hat das Gewicht. Das hat immer Gewicht“, so David. Ein Jahr hat er seine Schwester nicht gesehen, umso ergreifender ist das Wiedersehen. Wie entscheidend das Basketballmatch-Date für sie wird, wissen Tami, Jetty, Angelina, Alyssa, Xenia und Rebecca vorher nicht. Doch vor allem eine scheint Charlene schwer beeindruckt zu haben: Rebecca. Für den smarten Junggesellen Grund genug, sie im Anschluss zu einem Einzeldates einzuladen, bei dem die Karten einmal mehr neu gemischt werden.

Diskussionen in der Ladysvilla

In der Ladysvilla entbrennen auch in dieser Woche wieder Diskussionen um die wahren Absichten mancher Frauen. Vor allem bei Chiara hat die eine oder andere Zweifel. Ihr angebliches Ziel: Bachelorette werden. Leyla ist das ein Dorn im Auge: „Ich find´s halt echt traurig zu sehen, dass er seinen Hauptfokus auf jemanden setzt, bei dem alle anderen in der Villa einfach ein komisches Bachgefühl haben.“ Überwältigt, überfordert, demütig: „Diese Woche habe ich alles Mögliche an Emotionen gefühlt“, resümiert David vor der Nacht der Rosen. Doch da weiß er noch nicht, dass das Gefühlschaos seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Denn noch vor der Entscheidung verlassen ihn zwei Frauen freiwillig und ein heimlicher Kuss stellt noch einmal alles auf den Kopf …

Auch in diesem Jahr besprechen Inken Wriedt und Steffi Brungs im offiziellen „Der Bachelor“-Podcast alles rund um David und die Ladys. Wer hat die bessere Strategie? Wer meint es ehrlich und wer will nur spielen? Ganz neu in diesem Jahr sind die Moderationsteams: Erstmals mit dabei sind die Ex-Bachelor Kandidatinnen Mimi Gwozdz und Stephie Stark. Im wöchentlichen Wechsel schauen Steffi mit Mimi und Inken mit Stephie gemeinsam „Der Bachelor“ und quatschen über die neueste Folge. Neue Podcast-Episoden gibt’s jeden Mittwochabend direkt nach der TV-Ausstrahlung auf RTL + Musik und ab freitags überall wo es Podcasts gibt. RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel