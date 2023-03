Bachelor 2023: So sollte die Traumfrau von David Jackson sein!

Er ist ein echter Hottie, beruflich sehr erfolgreich und sucht als „Bachelor“ seine Mrs. Right: Der 32-Jährige verteilt in der Kuppelshow diesmal die Rosen! Der Junggeselle hat jetzt verraten, wie seine Traumfrau sein sollte.

Findet der Rosenkavalier in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ seine Traumfrau? 23 Single-Ladys buhlen um den Rosenkavalier und erhoffen sich, bei dem Hottie punkten zu können. David Jackson ist gelernter Versicherungskaufmann. Als Model und Content Creator hat er sich mittlerweile selbstständig und sein Hobby zum Beruf gemacht. Was ihm noch fehlt: Seine Traumfrau!

Drei Frauen hat er in seinem Leben schon – seine Mutter, seine ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. „Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken“, sagt er. „Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen feinfühliger und empathischer als andere Männer“, so David Jackson. Doch die EINE Frau an seiner Seite fehlt ihm noch. „Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: ‚Hey, hier ist Platz an meiner Seite!‘ Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann“, so der 32-Jährige.

David Jackson spricht über seine Traumfrau

David Jackson hat verraten, wie seine Traumfrau sein sollte. „Sie sollte wissen, was sie im Leben will“, so der Bachelor. Eine absolute Couchpotato könnte es bei dem Fitness-Fan und 1,86m großen Muskelpaket schwer haben: „Sport hat für mich auch etwas mit Selbstliebe zu tun. Man bringt dem eigenen Körper damit ein Stück Dankbarkeit entgegen“, sagt der 32-Jährige. Und weiter: „Es ist schön, wenn man Interessen teilt. Aber Liebe bedeutet auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen. So kann man voneinander lernen und sich auch selbst neu kennenlernen.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel