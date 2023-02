Bachelor 2023: So läuft die erste Nacht der Rosen!

„Der Gedanke daran, so viele Frauen auf einmal kennenzulernen, ist verrückt“: Für Bachelor David Jackson beginnt das Liebesabenteuer seines Lebens – und die Aufregung ist groß. 23 Frauen sind nach Mexiko gereist, um das Herz des begehrten Junggesellen zu erobern. Und schon jetzt ist einer der wichtigsten Momente der noch bevorstehenden Reise gekommen: 23 Blinddates, 23 erste Aufeinandertreffen – und keine zweite Chance für den ersten Eindruck.

Während Content Creator und Unternehmer David normalerweise zwischen Stuttgart und Dubai pendelt, sucht er sein Liebesglück nun am anderen Ende der Welt. An Mexikos Pazifikküste erwartet er 23 attraktive Singleladys zur ersten Nacht der Rosen. Einer von ihnen will er am Ende die alles entscheidende letzte Rose und damit sein Herz schenken: „Meine Vorstellung ist schon, dass wenn ich mich das nächste Mal verliebe, dann angekommen bin.“

Ob kleine Tanzeinlage oder ein ganz persönliches Geschenk: Die Frauen lassen sich einiges einfallen, um nach dem ersten Kennenlernen im Gedächtnis zu bleiben. Bei der einen oder anderen hat der 32-Jährige auf jeden Fall Eindruck hinterlassen: „Können wir bitte darüber reden, wie heiß er ist?“, lautet ein erstes Urteil der Frauen.

David Jackson zieht sein erstes Fazit

Während der ersten Nacht der Rosen nimmt sich der Bachelor Zeit, die Ladys auch unter vier Augen besser kennenzulernen und mehr über sie zu erfahren. Sein erstes Zwischenfazit: „So unglaublich viele Eindrücke, so viele umwerfende Frauen, ich bin überwältigt.“ So ausgelassen der Abend, so schwierig die erste Entscheidung, die schon bald ansteht. Bevor der Bachelor sich zurückzieht, bittet er alle Ladys noch zu einem gemeinsamen ausgelassenen Tanz. Doch für welche Frauen war der erste Tanz gleichzeitig der letzte? RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel