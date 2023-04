Bachelor 2023: Gefühlschaos bei David Jackson!

In Mexiko nimmt Davids persönliches Liebesabenteuer weiter Fahrt auf: „Ich bin jetzt wirklich an der Stelle, wo ich hinkommen wollte. Ich bin bereit, Gefühle zuzulassen, zu erkennen.“ Das „Problem“: Noch 9 Frauen sind im Rennen um sein Herz und mit jeder einzelnen verbindet ihn inzwischen etwas. Die neue Woche möchte der Bachelor also nutzen, um Ordnung in sein eigenes Gefühlschaos zu bringen – ahnt da aber noch nicht, wie emotional aufwühlend diese Woche für ihn und seine Ladys wird.

In der Ladysvilla stehen gerade Beauty-Treatments auf dem Programm, als die erste Date-Einladung für diese Woche reinflattert: Mit Alyssa, Angelina und Chiara möchte David eine Reise in ihre Vergangenheit unternehmen. Der Bachelor will dabei herauszufinden, was die Frauen zu den Menschen gemacht hat, die sie heute sind – und das wird emotional. So vertraut Alyssa ihm etwa an, schon einmal schwanger gewesen zu sein und das Kind verloren zu haben. Unter Tränen sagt sie heute: „Ich habe wirklich gedacht, die Alyssa, die es früher gab, gibt es jetzt gar nicht mehr. Jetzt merke ich halt: Sie ist noch da.“

David Jackson wird von seinen Gefühlen überwältigt

Und auch David wird im weiteren Verlauf des Tages einmal mehr von seinen Gefühlen überwältigt. Nach der gemeinsamen Reise in die Vergangenheit lädt er Chiara ein, den Abend mit ihm ausklingen zu lassen, wo er der Münchenerin sein Herz öffnet: „Chiara ist die erste Frau, der ich das so erzählt habe.“ Richtig wild geht es dagegen am nächsten Tag zu: Mit Xenia, Lisa, Yolanda, Leyla und Rebecca begibt sich der Bachelor inmitten einer Lagune auf Krokodilsuche. Nach dem gemeinsamen Tag in der Wildnis verabschiedet er die Frauen – nur um alle Ladys am Abend in der Villa mit Pizza zu überraschen. Doch bei Pizza & Chill auf der Couch bleibt es nicht: „Mir war die ganze Zeit klar, dass heute noch irgendwas passiert“, so Rebecca. Aber was?

Für die 6. Nacht der Rosen hat David eine feucht-fröhliche Poolparty geplant. Doch stattdessen erreicht die emotionale Woche hier ihren Höhepunkt. Alyssa: „Ich kann´s leider nicht. So zu tun, als ob es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht. Das Problem ist, je mehr ich so tue, desto schlechter geht’s mir.“ Was hat die sonst so lebenslustige Blondine auf dem Herzen? Und auch der Bachelor resümiert: „Es war die gefühlsmäßig intensivste Woche seither auf jeden Fall – mit Abstand.“ Nie hat er der Nacht der Rosen zwiegespaltener entgegengeblickt – und tatsächlich: seine Entscheidung sorgt für Verwunderung … RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel