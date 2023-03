Bachelor 2023: Eskalation! In der Ladysvilla kippt die Stimmung

„Ich bin zu 110 Prozent dabei“ – das Ziel klar vor Augen, startet der Bachelor in der dritten Woche seines ganz persönlichen Liebesabenteuers. Noch 17 Frauen sind im Rennen um das Herz des begehrten Junggesellen. „Die Frauen haben meine volle Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass sie auch ihren ganzen Fokus auf diese Sache hier legen.“ Eine neue Woche voller Dates, Dramen und Deep Talk wird zeigen, wer der alles entscheidenden letzten Rose einen Schritt näherkommt.

Zu Beginn der Woche werden die Frauen schon früh am Morgen aus dem Schlaf gerissen. Doch als klar ist, dass ein Einzeldate auf dem Plan steht, ist die Müdigkeit verflogen und die Aufregung groß – zumindest bei den meisten. „Manchmal ist es zu Hause am schönsten“ lautet Davids Nachricht und lädt Lisa M. zu sich in die Villa ein. Doch von Euphorie keine Spur, stattdessen fließen Tränen. Die Laune: im Keller. Ob es dem Bachelor gelingt, ihr wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Während des Dates herrscht derweil auch in der Ladysvilla nicht mehr nur eitel Sonnenschein. Leyla zieht Bilanz: „Man merkt, dass die Stimmung langsam kippt. Der Konkurrenzkampf beginnt.“

Another day, antoher date: Für das erste Gruppendate der Woche hat sich der Bachelor etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Fragebogen mit entweder-/oder-Fragen soll darüber entscheiden, wer mit auf das Date darf. Sowohl die drei Frauen mit den meisten als auch die drei Frauen mit den wenigsten Übereinstimmungen zu Davids Antworten werden eingeladen. Am Ende sind es Leyla, Giovanna, Lisa, Alyssa, Xenia und Henriette. Doch wer ist wer? Und ziehen sich am Ende Gegensätze oder doch Gemeinsamkeiten an?

David Jackson geht aufs Ganze

Dem Bachelor kann es gar nicht wild genug sein – das stellt er am nächsten Tag beim Canyoning mit Rebecca, Yolanda, Maike, Angelina und Chiara unter Beweis. Beim zweiten Gruppendate der Woche will er mehr über die Frauen herausfinden: Wer teilt seine Abenteuerlust? Und welche Frau kann sich in seiner Nähe fallen lassen und ihm ihr Vertrauen schenken?

Die nächste Nacht der Rosen steht an

In die Nacht der Rosen geht David schließlich mit jeder Menge neuer Erkenntnisse. Doch auch der Abend selbst birgt noch jede Menge Überraschungen – und die größte kommt zum Schluss. Kurz vor der Rosenvergabe tritt eine Frau zu David nach vorn: „Ich möchte dir einmal kurz was sagen“ – was hat sie auf dem Herzen? RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel