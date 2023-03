Bachelor 2023: Es kommt zum ersten Kuss!

In Mexiko geht das Abenteuer „Der Bachelor“ in Woche 4 – und Junggeselle David freut sich auf weitere romantische Dates und magische Momente mit seinen 13 verbliebenen Liebesanwärterinnen.

Doch zu seiner Vorfreude und Zuversicht mischen sich Zweifel: „Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber es schwingt natürlich schon auch immer so die Angst mit, dass jemand hier ist, gar nicht meinetwegen, sondern einfach für die Aufmerksamkeit.“ Eine Sorge, die womöglich berechtigt ist, wie die Nacht der Rosen zeigen wird. Zu Beginn der Woche wartet ein ganz besonderes Date auf eine der Frauen, denn zur Einladung gibt es direkt die erste vorab-Rose dazu. Und: Nicht David sucht seine Auserwählte für das Date aus, sondern lässt die Frauen entscheiden, wer am besten zu ihm passen könnte. Auf welche Lady fällt die Wahl?

David Jackson lädt zur Beachparty

Heiße Outfits, kühle Drinks – am nächsten Tag lädt der Bachelor zur Beachparty. Auf der Gästeliste stehen Giovanna, Jana, Tamara, Xenia, Chiara und Jetty. Doch für den Bachelor steht nicht allein der Spaß im Vordergrund, er will die Gelegenheit auch nutzen, mit der einen oder anderen Frau Zeit zu zweit zu verbringen, um sie näher kennenzulernen. Sehr nah kommen sich der Unternehmer und Chiara schließlich bei einer sinnlichen Massage. Die anderen Frauen sind sich sicher: „Da fällt jetzt der erste Kuss.“

„Habt ihr Lust mit mir durch Mexiko zu rollen?“ Seiner Einladung zum Rollschuhfahren folgen am nächsten Tag Angelina, Colleen, Rebecca, Lisa und Yolanda. Lockere Stimmung, aufschlussreiche Gespräche – aus dem Date kann der Bachelor viel mitnehmen. Als er die Frauen schließlich verabschiedet, bittet er Lisa, den Abend mit ihm zu verbringen. Schon beim letzten Date kamen sich die beiden näher, der erste Kuss lag in der Luft. Knüpfen sie hier heute an?

Back to the 90's heißt es schließlich in der Nacht der Rosen. Die Ladys und David genießen einen ausgelassenen Abend, doch frei von Bedenken ist der Bachelor nicht: „Ich trag immer die Sorge mit, dass ich vielleicht eine falsche Entscheidung treffe." Die Angst, dass es nicht alle Frauen ernst mit ihm meinen, ist immer da: „Meine Alarmglocken sind da echt an." Und tatsächlich: Mit den anderen Frauen teilt Alyssa eine Info, die alles verändert: „Es gibt eine Person hier, sie hat mir mal Sachen gesagt, wo ich einfach weiß, sie ist nicht hier für ihn. Und es ist einer seiner Lieblinge. Ihr Ziel ist es, Bachelorette zu werden." RTL zeigt „Der Bachelor" immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.