Bachelor 2023: Der Vater von Kandidatin Pamela ist verstorben

„Mit Ja-Sagern kann ich nichts anfangen, ich stehe auf Alpha-Männer“, mein Pamela. Die Beauty hat keinen Mann an ihrer Seite. Das soll sich nun bei „Der Bachelor“ ändern. Denn die 25-Jährige gehört zu den Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“.

Zielstrebig, ein echter Familienmensch und stets optimistisch: „Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich glaube immer ans Gute, nichts kann mich runterziehen.“ Ihr starkes Mindset ist das, was Pamela an sich selbst am meisten schätzt, hat es ihr im Leben doch schon oft weitergeholfen. So auch, als sie vor sieben Jahren aus dem Libanon nach Deutschland kam.

Steckbrief zu Pamela

Alter: 25

25 Wohnort: Freiburg

Freiburg Beruf: HR-Recruiterin

HR-Recruiterin Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Sternzeichen: Stier

Pamela kam mit 7 Jahren nach Deutschland

Nach dem Tod des Vaters beschloss ihre Mutter mit ihr und ihren zwei Brüdern in Deutschland einen Neustart zu wagen. „Ich konnte weder die Sprache, noch hatte ich Freunde. Ich habe bei null angefangen.“ Doch zielstrebig wie sie ist, ist sie ihren Weg gegangen und heute happy mit ihrem „neuen“ Leben in Freiburg. Fehlt nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte – der richtige Mann. Nach der letzten Beziehung, die inzwischen zwei Jahre her ist, hat sie große Lust, endlich wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben.

Körperbau, Stimme, Charisma – das sind die Dinge, auf die die HR-Recruiterin bei einem Mann zuerst achtet. Außerdem sollte Mr. Right mit Humor und Abenteuerlust punkten können, Egoismus und Geiz sind für die 25-Jährige dagegen absolute No-Gos. RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!